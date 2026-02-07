Suscríbete
Realeza

Fernando von Götzen-Iturbide: el heredero al trono del imperio mexicano

Descendiente directo de Agustín de Iturbide, Fernando von Götzen-Iturbide es el actual heredero de la extinta corona del Imperio Mexicano.

Febrero 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Quién es Fernando von Götzen-Iturbide, el príncipe heredero del Imperio Mexicano?

¿Quién es Fernando von Götzen-Iturbide, el príncipe heredero del Imperio Mexicano?

Getty Images

Aunque México es una república desde hace más de dos siglos, su pasado monárquico sigue despertando interés, especialmente por figuras como Fernando von Götzen-Iturbide, heredero histórico del título de Príncipe Imperial de México.

Su vida y linaje han sido documentados en registros históricos y en publicaciones como El Nacional y la Royalty The Royal Encyclopedia, que recopilan información sobre la Casa de Iturbide y sus descendientes.

Te podría interesar: ¿Realeza en México? Esta es la distinguida familia que sería heredera al trono

Jorge VI: el rey tartamudo que lideró una guerra
Realeza
Jorge VI: el rey tartamudo que lideró una guerra
Junio 13, 2018
 · 
Vanidades
titulos nobiliarios realeza británica.jpg
Realeza
¿Cómo se heredan los títulos nobiliarios en la realeza británica?
Julio 27, 2023
 · 
Emma Duarte

¿Quién es Fernando von Götzen-Iturbide, el príncipe heredero del Imperio Mexicano?

Tras la conquista española, México atravesó el periodo virreinal y, después de la Independencia, vivió dos intentos de instaurar una monarquía: el primero encabezado por Agustín de Iturbide y el segundo por Maximiliano de Habsburgo.

Agustín de Iturbide fue proclamado emperador en 1822 y fundó el Primer Imperio Mexicano; aunque su gobierno fue breve, su linaje perduró, del cual desciende Fernando von Götzen-Iturbide como heredero simbólico.

Fue así como Agustin de Iturbide tuvo un papel fundamental en la Independencia de México. En un principio se ganó el título de “el dragón de hierro”, por ser un aguerrido perseguidor de los independentistas, que luchaban contra el yugo español.

Fernando Leopoldo Maximiliano Gustav Salvador Graf von Götzen-Iturbide nació el 26 de agosto de 1992 en Colonia, Alemania. Su familia llegó a ese país tras haber vivido en Hungría, Venezuela y Uruguay, como parte de los movimientos migratorios provocados por la Segunda Guerra Mundial.

Fernando también porta un título de cortesía húngaro: Conde von Götzen, y sus abuelos por línea paterna pertenecían a la nobleza húngara: la baronesa von Aschbrunn und Hohenstadt y el conde von Götzen.

realeza-mexicana.jpg

Fernando von Götzen-Iturbide, es el príncipe heredero del Imperio Mexicano

Getty Images

¿Fernando von Götzen-Iturbide buscaría el trono del Imperio Mexicano?

Aunque posee títulos nobiliarios, Fernando von Götzen-Iturbide ha optado por una carrera profesional: estudió en Suiza y Estados Unidos, se dedica a los negocios y al marketing digital, ha trabajado en empresas tecnológicas y actualmente vive en Ámsterdam.

Y dado que México es una república desde 1824, el título de príncipe heredero del Imperio Mexicano, es meramente cultural y sin ningún valor político.

historia de México Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
Los tonos de labios que restan años para un look elegante y sofisticado
Belleza
Los 6 tonos de labios que restan años y aportan luz para un look fresco y sofisticado
Febrero 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Carlota Casiraghi reflexiona sobre su maternidad en la promoción de su libro ‘La Grieta’
Realeza
Carlota Casiraghi reflexiona sobre sus miedo como madre: “Espero ser suficientemente buena”
Febrero 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Diseños de uñas con flores para un manicure bonito y romántico esta primavera 2026
Belleza
Uñas florales: 7 diseños bonitos, románticos y elegantes que serán tendencia esta primavera 2026
Febrero 07, 2026
 · 
Melisa Velázquez
¿Cuál es el mejor tinte para el pelo 5 colores que te hacen ver más joven y serán tendencia en 2026.png
Belleza
Rejuvenece al instante: 5 tintes de pelo para iluminar el rostro y disimular las arrugas
Febrero 07, 2026
 · 
Lily Carmona