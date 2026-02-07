Fernando von Götzen-Iturbide: el heredero al trono del imperio mexicano

Aunque México es una república desde hace más de dos siglos, su pasado monárquico sigue despertando interés, especialmente por figuras como Fernando von Götzen-Iturbide, heredero histórico del título de Príncipe Imperial de México.

Su vida y linaje han sido documentados en registros históricos y en publicaciones como El Nacional y la Royalty The Royal Encyclopedia, que recopilan información sobre la Casa de Iturbide y sus descendientes.

Te podría interesar: ¿Realeza en México? Esta es la distinguida familia que sería heredera al trono

¿Quién es Fernando von Götzen-Iturbide, el príncipe heredero del Imperio Mexicano?

Tras la conquista española, México atravesó el periodo virreinal y, después de la Independencia, vivió dos intentos de instaurar una monarquía: el primero encabezado por Agustín de Iturbide y el segundo por Maximiliano de Habsburgo.

Agustín de Iturbide fue proclamado emperador en 1822 y fundó el Primer Imperio Mexicano; aunque su gobierno fue breve, su linaje perduró, del cual desciende Fernando von Götzen-Iturbide como heredero simbólico.

Fue así como Agustin de Iturbide tuvo un papel fundamental en la Independencia de México. En un principio se ganó el título de “el dragón de hierro”, por ser un aguerrido perseguidor de los independentistas, que luchaban contra el yugo español.

Fernando Leopoldo Maximiliano Gustav Salvador Graf von Götzen-Iturbide nació el 26 de agosto de 1992 en Colonia, Alemania. Su familia llegó a ese país tras haber vivido en Hungría, Venezuela y Uruguay, como parte de los movimientos migratorios provocados por la Segunda Guerra Mundial.

Fernando también porta un título de cortesía húngaro: Conde von Götzen, y sus abuelos por línea paterna pertenecían a la nobleza húngara: la baronesa von Aschbrunn und Hohenstadt y el conde von Götzen.

Fernando von Götzen-Iturbide, es el príncipe heredero del Imperio Mexicano Getty Images

¿Fernando von Götzen-Iturbide buscaría el trono del Imperio Mexicano?

Aunque posee títulos nobiliarios, Fernando von Götzen-Iturbide ha optado por una carrera profesional: estudió en Suiza y Estados Unidos, se dedica a los negocios y al marketing digital, ha trabajado en empresas tecnológicas y actualmente vive en Ámsterdam.

Y dado que México es una república desde 1824, el título de príncipe heredero del Imperio Mexicano, es meramente cultural y sin ningún valor político.

