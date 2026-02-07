Los 6 tonos de labios que restan años y aportan luz para un look fresco y sofisticado

El maquillaje se ha consolidado como un gran aliado para lograr una imagen más fresca y rejuvenecida, y entre todos los productos, el labial ocupa un lugar clave, ya que elegir el tono adecuado puede restar años al instante y realzar la luminosidad del rostro.

Conocer tu tono y subtono de piel es clave para elegir el labial ideal: tonos que aporten luz, definición y un efecto rejuvenecedor, capaces de transformar tu look con elegancia y realzar tu belleza natural.

Los tonos de labios que restan años para un look elegante y sofisticado

Los expertos en belleza, coinciden en que estos tonos de labios, son capaces de rejuvenecer tu apariencia con elegancia, labiales en colores clásicos y atemporales que se adaptan a casi todos los tonos de piel para proyectar una imagen rejuvenecida.

Nude rosado

Se trata de un clásico que nunca pasa de moda, este tono nude con subtono rosado, le devuelve frescura al rostro mientras armoniza con todo tipo de maquillaje, desde el más natural, hasta los más glamurosos.

Coral suave

Luminoso y favorecedor, este tono cálido y suave aporta vitalidad sin resultar estridente, que funciona especialmente bien en pieles medias y cálidas, además de tener ese efecto “buena cara” que ilumina al instante.

Rosa empolvado

Es uno de los tonos más sofisticados y atemporales, que equilibra frescura y sofisticación, además sus matices empolvados suavizan los rasgos, ideal para los looks de día que buscan proyectar una imagen más natural y moderna.

Rojo cereza

Más suave que el rojo clásico, pero igual de poderoso, este tono aporta color y luz al rostro sin endurecerlo, logrando un efecto rejuvenecedor cuando se aplica con acabados cremosos o satinados.

Malva natural

Discreto y muy favorecedor, el malva realza el tono natural de los labios y añade profundidad sin marcar líneas de expresión, es el color ideal para quienes buscan elegancia sin esfuerzo.

Durazno luminoso

Cálido, fresco y juvenil, el color durazno suaviza el rostro y aporta un brillo natural que rejuvenece, especialmente en maquillajes ligeros y pieles maduras que buscan un look natural pero muy favorecedor.

La clave para que un labial te ayude a lucir más joven, está en buscar subtonos cálidos o rosados y acabados hidratantes, que reflejen la luz y aporten volumen visual.

