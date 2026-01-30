Suscríbete
Belleza

Los 5 cortes de pelo que más favorecen después de los 40 para estilizar y rejuvenecer el rostro

Si buscas un look que favorezca tus facciones, esté en plena tendencia y proyecte una imagen elegante y sofisticada, estas opciones son ideales para rejuvenecer a los 40.

Enero 30, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo que favorecen después de los 40 para una imagen en tendencia y rejuvenecedora

Getty Images

Después de los 40, se suelen buscar cambios de look que aporten frescura y modernidad, al tiempo que realzan los rasgos del rostro para proyectar una apariencia más luminosa y juvenil pero sin perder la elegancia.

En 2026, las tendencias apuestan por acabados más desenfadados y naturales, que se consiguen con capas estratégicas y desfiladas, que se pueden crear de forma estratégica para realzar la belleza de las facciones del rostro, suavizar las facciones y proyectar una imagen más contemporánea y con un efecto juvenil envidiable.

La clave para un efecto antiedad inmediato, radica en elegir cortes que aporten movimiento, enmarquen el rostro y realcen los rasgos faciales con naturalidad para rejuvenecer con elegancia.

Long bob con capas suaves

Este corte es uno de los cortes más versátiles y favorecedores, que se lleva a la altura de los hombros o ligeramente por debajo, con capas sutiles, para alargar visualmente el cuello y estilizar el rostro. Además, aporta frescura y movimiento, evitando que el pelo se vea pesado o sin forma.

Bob clásico con puntas desfiladas

Se lleva a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, ayuda a definir las facciones sin endurecerlas, mientras las puntas desfiladas aportan ligereza y un efecto rejuvenecedor, ideal para quienes buscan un look elegante, moderno y fácil de mantener.

Corte midi con capas largas

Para quienes no quieren renunciar al largo, el corte midi con capas largas es la mejor opción, pues ayudan a enmarcan el rostro, suavizan líneas de expresión y aportan volumen en los puntos estratégicos, logrando una imagen más armónica y juvenil.

Pixie largo y texturizado

Se trata de una apuesta segura para rejuvenecer al instante, pues con su flequillo lateral y textura, este corte resalta los pómulos y la mirada, además de aportar un aire moderno y sofisticado.

Shag moderno

El shag, con capas irregulares y mucho movimiento, es ideal para dar vida al pelo y restar años al rostro, ya que aporta volumen, frescura y un efecto desenfadado que suaviza las facciones y rejuvenece la imagen de forma natural y sin esfuerzo.

Elegir el corte adecuado después de los 40 no se trata de ocultar la edad, sino de realzar la belleza con estilos que aporten luz, movimiento y armonía al rostro.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
