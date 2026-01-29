Suscríbete
Belleza

Los 5 cortes de pelo que te dan un aire romántico y femenino a cualquier edad

El romanticismo no depende del largo del pelo, sino de la forma en que lo llevas, y estos cortes lo demuestran.

Enero 29, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cortes de pelo para un look romántico y femenino a cualquier edad

Getty Images

Con la llegada de febrero, el romanticismo se respira en el ambiente y se convierte en la excusa perfecta para apostar por un look que realce tu feminidad, resaltando los rasgos suaves y delicados, no solo como una elección atemporal, sino también una forma sutil de proyectar una imagen romántica, elegante y llena de encanto.

Las tendencias de 2026 son la elección perfecta para conseguir esa imagen suave y femenina, pues se caracterizan por sus siluetas naturales, capas ligeras que dan movimiento y detalles estratégicos que aportan frescura y elegancia.

Estos son algunos cortes de pelo que conquistan por su estética romántica y femenina, que se consideran clásicos y atemporales porque favorecen a cualquier edad y aportan un look delicado que enamora.

Long bob con capas suaves

Se trata de un clásico, versátil y siempre favorecedor, que con sus capas ligeras enmarca el rostro con sutileza, aporta movimiento y estiliza las facciones, además, su largo permite múltiples peinados y su caída natural transmite una imagen delicada y sofisticada.

Melena larga con ondas naturales

Las melenas largas siguen siendo un símbolo de feminidad, especialmente cuando se llevan con ondas suaves y poco marcadas, se trata de un corte que apuesta por capas largas que aportan fluidez y un efecto etéreo, ideal para lograr un look romántico sin esfuerzo.

Corte midi con flequillo cortina

El flequillo cortina se ha consolidado como uno de los detalles más favorecedores, y al combinarlo con un corte a la altura de los hombros, puede suavizar el rostro, resaltar la mirada y aportar un aire dulce y actual que rejuvenece al instante.

Shag suave y femenino

Más allá de su versión más rebelde, el shag romántico se adapta con capas ligeras y volumen controlado, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes buscan un look desenfadado, pero delicado, con textura natural y un encanto juvenil.

Pixie largo y delicado

El romanticismo también puede ser audaz y atrevido, sus mechones suaves y flequillo lateral, rompen con los estereotipos y resalta la feminidad desde una perspectiva moderna y elegante, aportando un look fresco y lleno de personalidad.

Más allá de las tendencias, el secreto está en elegir un corte que refleje tu esencia y potencie tus rasgos faciales para conseguir un look favorecedor.

Cortes de pelo
Melisa Velázquez
