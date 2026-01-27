Capas + flequillo: Los 5 cortes de pelo que estilizan el rostro y rejuvenecen este 2026 con naturalidad y elegancia

En un año que apuesta por looks más naturales y desenfadados, las capas y los flequillos se perfilan como los grandes aliados para conseguir cambios de look impactantes y muy favorecedoras para darle armonía al rostro y conseguir looks modernos y rejuvenecedores.

Las capas y los flequillos aportan movimiento y ligereza natural a la melena y, cuando se combinan de forma acertada, dan lugar a looks con mucho estilo que, aun manteniendo un aire desenfadado, resultan elegantes y sofisticados.

Cortes de pelo en capas y con flequillo que estilizan y rejuvenecen este 2026

Estos cortes que se caracterizan por ser versátiles, favorecedores y llenos de movimiento, demuestran que rejuvenecer el rostro puede lograrse con sutileza, estilo y elegancia.

Long layers con flequillo cortina

Si eres de las que prefiere mantener la melena XL, las capas largas aportan fluidez y volumen estratégico, mientras que el flequillo cortina enmarca el rostro y suaviza los rasgos, ideal para estilizar la cara y dar un aire fresco y juvenil sin perder sofisticación.

Clavicut en capas con flequillo desfilado

El largo a la clavícula se posiciona como uno de los más favorecedores de 2026, y al incorporar capas ligeras y un flequillo desfilado, el corte gana movimiento y naturalidad, afinando visualmente el rostro y aportando un toque moderno y elegante.

Shag suave con flequillo ligero

Inspirado en los años setenta, el shag se reinventa en una versión más pulida y sofisticada, pues sus capas irregulares y el flequillo ligero crean volumen controlado y textura, logrando un efecto rejuvenecedor que resulta desenfadado, pero muy chic.

Bob en capas con flequillo

Este corte se posiciona como uno de los grandes favoritos por su acabado sofisticado y fácil de mantener, ya que sus capas aportan dinamismo al bob clásico, mientras que el flequillo estiliza las facciones y alarga visualmente el rostro.

Midi capeado con flequillo recto suavizado

Este corte se consolida como uno de los grandes favoritos del año por su versatilidad, elegancia y aire contemporáneo, sus capas bien trabajadas, estiliza el rostro, mientras que el fleco recto y ligeramente desfilado aporta estructura al look sin endurecer las facciones, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan una imagen más pulida, estilizada y sofisticada.

En 2026, las capas y el flequillo no solo definen tendencias, sino que se convierten en aliados clave para realzar la belleza natural.

