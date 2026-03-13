Suscríbete
Belleza

¿Nueva rival para Kylie? Harper Beckham lanzará su marca de belleza HIKU

El mundo de la belleza podría tener pronto una nueva protagonista, hablamos de Harper, la hija menor de Victoria Beckham y David Beckham, estaría preparando su debut.

Marzo 13, 2026 • 
Karen Luna
"Victoria Beckham" World Premiere - Arrivals

¿Nueva rival para Kylie? Harper Beckham lanzará su marca de belleza HIKU

Getty Images

El mundo de la belleza podría tener pronto una nueva protagonista y sí, su apellido seguramente ya te suena. Harper Beckham, la hija de Victoria Beckham y David Beckham, está preparando su debut en la industria beauty con HIKU, una marca que ya empieza a generar curiosidad entre sus fans.

Con solo 14 años, la joven estaría dando sus primeros pasos en el universo del maquillaje y el skincare, siguiendo muy de cerca el camino de su madre… y también el de otras empresarias jóvenes del sector como Kylie Jenner.

También puedes leer:
Victoria y David beckham (2).jpg
Entretenimiento
3 románticas, pero turbulentas revelaciones hechas por David y Victoria Beckham en su serie
Octubre 10, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Victoria Beckham.jpg
Belleza
Victoria Beckham: conoce las historias personales que la llevaron a crear sus nuevos perfumes
Octubre 25, 2023
 · 
Emma Duarte

HIKU: la marca de belleza que prepara Harper Beckham

De acuerdo con reportes recientes, Harper Beckham está trabajando en una línea de belleza llamada “HIKU by Harper”, un proyecto que se estaría desarrollando discretamente y que podría lanzarse a finales del verano.

La marca está pensada especialmente para la generación Z y la generación Alpha, dos públicos jóvenes que actualmente dominan muchas de las tendencias de skincare y maquillaje.

Otro detalle interesante es que la inspiración de HIKU vendría del mundo de la cosmética coreana, un mercado que en los últimos años ha marcado el ritmo global de la belleza con rutinas de cuidado de la piel y productos innovadores.

Aunque el proyecto todavía no se ha lanzado oficialmente, se sabe que la marca ya ha registrado su nombre y ha comenzado algunos pasos detrás de cámaras, como sesiones fotográficas para su futura campaña.

Siguiendo los pasos de Victoria Beckham

Si algo queda claro es que Harper ha crecido muy cerca del mundo de la moda y la belleza. Su madre, Victoria Beckham, no solo fue integrante de las Spice Girls, sino que también construyó un sólido imperio en la moda y lanzó su propia marca de maquillaje, Victoria Beckham Beauty, en 2019.

Por eso, muchos ven natural que Harper quiera explorar ese mismo camino creativo. De hecho, personas cercanas al proyecto aseguran que la idea nació de la propia Harper, quien desde hace tiempo muestra interés por el maquillaje, el estilo y las tendencias.

También puedes leer:
Victoria Beckham y David Beckham.jpg
Entretenimiento
¿Quiénes fueron las parejas de Victoria Beckham antes de conocer a su esposo David?
Octubre 30, 2023
 · 
Emma Duarte
Victoria Beckham.jpg
Belleza
Victoria Beckham: conoce las historias personales que la llevaron a crear sus nuevos perfumes
Octubre 25, 2023
 · 
Emma Duarte

¿Harper Beckham podría convertirse en la próxima Kylie Jenner?

Las comparaciones con Kylie Jenner no han tardado en aparecer y es que la empresaria estadounidense lanzó su primera línea de cosméticos a los 18 años y terminó construyendo un negocio multimillonario en pocos años.

Por ahora, todo indica que el debut de Harper Beckham en el mundo beauty está en marcha y si algo ha demostrado la industria de la belleza en los últimos años es que las nuevas generaciones pueden convertirse en verdaderos empresarios.

victoria beckham Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Oscars Nominees Luncheon - Red Carpet
Entretenimiento
Premios Óscar 2026: ¿Dónde, cuándo y a qué hora verlos?
Marzo 13, 2026
 · 
Karen Luna
Emrata luce el blazer negro oversized, el básico para verte formal, elegante y a la moda en la oficina.png
Belleza
Balayage 2026: mechas purple chocolate, el nuevo tinte para morenas que ilumina la mirada
Marzo 13, 2026
 · 
Karen Luna
Kate Middleton
Realeza
Kate Middleton presume aretes Cartier, de más de 70 mil pesos, que recuerdan a la princesa Diana: FOTOS
Marzo 13, 2026
 · 
Karen Luna
66th GRAMMY Awards - Pre-GRAMMY Gala & GRAMMY Salute to Industry Icons Honoring Jon Platt - Inside
Entretenimiento
Grace Gummer, hija de Meryl Streep, protagoniza ‘Love Story’ interpretando a Caroline Kennedy
Marzo 13, 2026
 · 
Karen Luna