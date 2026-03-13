¿Nueva rival para Kylie? Harper Beckham lanzará su marca de belleza HIKU

El mundo de la belleza podría tener pronto una nueva protagonista y sí, su apellido seguramente ya te suena. Harper Beckham, la hija de Victoria Beckham y David Beckham, está preparando su debut en la industria beauty con HIKU, una marca que ya empieza a generar curiosidad entre sus fans.

Con solo 14 años, la joven estaría dando sus primeros pasos en el universo del maquillaje y el skincare, siguiendo muy de cerca el camino de su madre… y también el de otras empresarias jóvenes del sector como Kylie Jenner.

HIKU: la marca de belleza que prepara Harper Beckham

De acuerdo con reportes recientes, Harper Beckham está trabajando en una línea de belleza llamada “HIKU by Harper”, un proyecto que se estaría desarrollando discretamente y que podría lanzarse a finales del verano.

La marca está pensada especialmente para la generación Z y la generación Alpha, dos públicos jóvenes que actualmente dominan muchas de las tendencias de skincare y maquillaje.

Otro detalle interesante es que la inspiración de HIKU vendría del mundo de la cosmética coreana, un mercado que en los últimos años ha marcado el ritmo global de la belleza con rutinas de cuidado de la piel y productos innovadores.

Aunque el proyecto todavía no se ha lanzado oficialmente, se sabe que la marca ya ha registrado su nombre y ha comenzado algunos pasos detrás de cámaras, como sesiones fotográficas para su futura campaña.

Siguiendo los pasos de Victoria Beckham

Si algo queda claro es que Harper ha crecido muy cerca del mundo de la moda y la belleza. Su madre, Victoria Beckham, no solo fue integrante de las Spice Girls, sino que también construyó un sólido imperio en la moda y lanzó su propia marca de maquillaje, Victoria Beckham Beauty, en 2019.

Por eso, muchos ven natural que Harper quiera explorar ese mismo camino creativo. De hecho, personas cercanas al proyecto aseguran que la idea nació de la propia Harper, quien desde hace tiempo muestra interés por el maquillaje, el estilo y las tendencias.

¿Harper Beckham podría convertirse en la próxima Kylie Jenner?

Las comparaciones con Kylie Jenner no han tardado en aparecer y es que la empresaria estadounidense lanzó su primera línea de cosméticos a los 18 años y terminó construyendo un negocio multimillonario en pocos años.

Por ahora, todo indica que el debut de Harper Beckham en el mundo beauty está en marcha y si algo ha demostrado la industria de la belleza en los últimos años es que las nuevas generaciones pueden convertirse en verdaderos empresarios.

