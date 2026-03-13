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Premios Óscar 2026: ¿Dónde, cuándo y a qué hora verlos?

Los Academy Awards 2026 prometen una gala llena de estrellas, discursos emotivos y momentos que seguro se volverán virales. Si eres fan del cine o simplemente quieres ver quién se lleva las estatuillas doradas, aquí te contamos dónde, cuándo y a qué hora ver los Óscar 2026.

Marzo 13, 2026 • 
Karen Luna
Oscars Nominees Luncheon - Red Carpet

Premios Óscar 2026: ¿Dónde, cuándo y a qué hora verlos?

Getty Images

Si eres de las personas que cada año espera con emoción la gran noche de Hollywood, ve preparando las palomitas. Los Premios Óscar 2026 están a la vuelta de la esquina y prometen una ceremonia llena de estrellas, momentos virales y, por supuesto, muchas sorpresas.

La edición número 98 de los premios de la Academia reconocerá lo mejor del cine estrenado en 2025, con algunas de las películas más comentadas de la temporada compitiendo por las estatuillas más codiciadas.

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Pero antes de que empiece la gala, seguro te estás haciendo la pregunta clave: ¿cuándo y dónde se pueden ver los Óscar 2026? Aquí te contamos todo para que no te pierdas ni un minuto.

Cuándo son los Premios Óscar 2026

La ceremonia de los Academy Awards se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el famoso Dolby Theatre, el recinto donde tradicionalmente se realiza la gala más importante del cine.

Este año el evento contará nuevamente con el comediante Conan O’Brien como anfitrión, quien regresa después de haber conducido la ceremonia anterior.

La gala principal comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que equivale aproximadamente a:

  • 5:00 p.m. en México
  • 6:00 p.m. en Colombia y Perú
  • 7:00 p.m. en Chile y Estados Unidos (ET)
  • 8:00 p.m. en Argentina

Antes de la ceremonia también habrá cobertura de la alfombra roja, donde veremos llegar a actores, directores y celebridades con los looks más comentados de la noche.

Dónde ver los Premios Óscar 2026 en vivo

Para América Latina, la gala suele emitirse en televisión por TNT, mientras que en México también puede seguirse en algunos canales de televisión abierta. Además, varias plataformas de streaming con televisión en vivo también ofrecen la transmisión, por lo que muchos fans optan por ver la ceremonia desde sus dispositivos móviles o Smart TV.

Una de las noches más importantes del cine

Los Premios Óscar siguen siendo el evento más importante de la industria cinematográfica, cada año reúnen a las mayores estrellas de Hollywood para celebrar el talento frente y detrás de la cámara. En esta edición, películas como Sinners, Hamnet y One Battle After Another figuran entre las más comentadas de la temporada, lo que aumenta la expectativa sobre quiénes se llevarán las estatuillas.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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