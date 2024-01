Así se vivieron los Critics’ Choice Awards 2024 y cuáles son las predicciones que dan para el Oscar

Para conocer todos esos detalles que se vivieron (y no todos se vieron en la televisión) en la entrega 29 de losCritic’s Choice Awards, nuestro experto en espectáculos: Fabián W. Waintal, nos preparó una reseña exclusiva, donde, además, nos explica algunas predicciones para el Oscar.

Robert Downey Jr, por ejemplo, se consagró como el Mejor Actor Secundario por Oppenheimer, que también ganó en las categorías Mejor Película y Mejor Dirección, con Christopher Nolan. Pero el protagonista Cillian Murphy perdió como Mejor Actor frente a Paul Giamatti, con la misma The Holdovers que ganó Da’Vine Joy Randolph como Mejor Actriz Secundaria.

Critics’ Choice Awards predicciones para el Oscar

Barbie tenía un récord de 18 nominaciones y aunque perdió 12 categorías, la cinta ganó como Mejor Comedia, Mejor Peinado y Maquillaje, Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Vestuario y la Mejor Canción “I’m Just Ken” (pero la favorita del Oscar sigue siendo la cantante Billie Eilish con “What Was I Made For”).

Estoy aprendiendo a que no me importe lo que piensen Emma Stone

Emma Stone fue la gran sorpresa de la noche, al ser elegida como Mejor Actriz por Poor Things. Fue un hecho tan sorpresivo que ni siquiera preparó ningún agradecimiento. Pero con este galardón, Stone se convirtió ahora en la nueva favorita del Oscar junto a Lily Gladstone de la película Asesinos de la Luna, aunque, en esta ocasión, Leonardo DiCaprio y Robert De Niro se fueron con las manos vacías.

Anhelaba ver a personas como yo en la pantalla como seres humanos completos America Ferrera

Barbie obtuvo un premio extra, con la representación latina de America Ferrera con el trofeo especial SEE HER que recibió en manos de Margot Robbie. Y Gael García Bernal (que bien pudo haber sido nominado por Cassandro) subió al escenario para presentar el premio al Mejor Actor en Serie Dramática donde estaba nominado Pedro Pascal, pero finalmente ganó el hermano de Macaulay Culkin, Kieran Culkin por la serie Sucesión de HBO Max.

Cómo se vivieron Critics’ Choice Awards

Con la conducción de Chelsea Handler, el buen humor se destacó por los elogios en vez de las burlas. Y sin ningún escándalo, en los cortes comerciales se veía como los famosos se levantaban para saludar a otros famosos, recordando la época de La La Land cuando se cruzaron Ryan Gosling y Emma Stone.

James Mangold presenta a Harrison Ford el premio Career Achievement Award durante la 29ª edición de los Critics Choice Awards Getty Images

¿Cuál fue el momento más emotivo? Lo acaparó Harrison Ford cuando entre lágrimas recibió un premio especial por su carrera, marcada por el gran final de Indiana Jones y la continuación con otras series de TV donde vamos a seguir disfrutándolo.

Mientras tanto, en la Academia del Oscar ya empezaron a votar la esperada lista de nominados que se conocerá recién el 23 de enero. Y el próximo 11 de marzo sabremos si los ganadores del Critic’s Choice Award fueron realmente las mejores predicciones del Oscar.