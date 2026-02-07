Rejuvenece al instante: 5 tintes de pelo para iluminar el rostro y disimular las arrugas

Cuando buscamos opciones para rejuvenecer el rostro, el color de pelo es una de las principales alternativas que se vienen a nuestra mente. Sin embargo, hay que ser selectiva con el color que elijamos, pues no todos pueden ser ese gran aliado que nos favorezca, pues hay tonos que pueden llegar a endurecer nuestras facciones y acentuar las líneas de expresión que existan sobre nuestro rostro. Afortunadamente, existen opciones capaces de iluminar la piel, suavizar o difuminar la apariencia de arrugas y aportar mucha frescura a nuestra imagen.

Si estabas pensando en cambiar el color de tu melena por algo que rejuvenece al instante, conoce los cinco tintes de pelo para iluminar el rostro y disimular las arrugas que se convertirán en tus opciones de coloración favoritas.

Rubio beige

Este se ha convertido en uno de los tonos favoritos para aquellas que buscan rejuvenecer de forma inmediata, gracias a que es un color que equilibra los beneficios del rubio frío y el cálido. Este tinte de pelo no crea una apariencia amarilla sobre la piel, ni tampoco sobre el pelo, logrando reflejar la luz de forma uniforme sobre el rostro, que hace que las arrugas puedan difuminarse.

Aunque es un tono que puede llevarse a la perfección de forma uniforme sobre la melena, sí requiere de bastante mantenimiento; es por ello que la recomendación es apostar por él en mechas como balayage o babylights para generar dimensión en la melena.

Castaño claro con reflejos

Si tu intención es no aclarar o decolorar tu melena, el castaño claro con reflejos es una opción segura para un cambio de imagen visible y favorecedor. Este tinte de pelo nos ayuda a aportar calidez sobre el rostro, por lo que es un gran aliado para suavizar nuestras facciones y al mismo tiempo evitar el efecto de piel apagada que algunos tintes oscuros o castaños pueden provocar. Uno de los grandes aciertos de este color son sus reflejos, pues actúan como un iluminador natural que logra disimular las líneas de expresión, principalmente las de la zona de los ojos.

Rubio cenizo

Para aquellas que no quieren un rubio platinado extremo, el acabado cenizo puede ser una gran alternativa para llevar un estilo claro en la melena. Su subtonalidad fría ayuda a neutralizar rojeces y manchas que pueda tener nuestra piel, lo que ayuda a crear la ilusión visual de un cutis más terso, uniforme y fresco. La clave para llevar un rubio cenizo en tendencia está en apostar por tintes con matices perla o ahumados que eviten apagar la luminosidad de la piel.

Chocolate luminoso

Este tinte de pelo no solo es un clásico, sino que es una gran alternativa para apostar por una imagen rejuvenecedora y fresca. El chocolate, cuando se lleva con reflejos sutiles, ayuda a aportar profundidad en la melena sin llegar a endurecer nuestras facciones, y es precisamente esta variedad de matices que suele contener la que ayuda a que la piel pueda percibirse visualmente más tersa y uniforme, logrando disimular la atención sobre las arrugas.

Cobre dorado

El tinte cobrizo jamás pasará de moda y este año regresa para convertirse en una de las apuestas rejuvenecedoras que debes probar por lo menos una vez en tu vida. La recomendación es apostar por cobrizos suaves con bases doradas, pues son estos los que ayudan a reflejar la luz de forma cálida y natural sobre nuestras facciones, logrando suavizar visualmente líneas de expresión que tengamos en la zona de los ojos o en los surcos nasogenianos. Si estabas buscando una opción para realizar un cambio completamente visible, este tinte de pelo debe ser tu principal apuesta.

Rejuvenecer al instante es posible con la ayuda de estos cinco tintes de pelo para iluminar el rostro y disimular las arrugas. Despídete de tratamientos costosos y agenda una cita en tu salón de belleza para apostar por alguna de estas opciones que resaltarán tu belleza natural.