Carlota Casiraghi reflexiona sobre sus miedo como madre: “Espero ser suficientemente buena”

Este 29 de enero, Carlota Casiraghi hizo su gran debut como escritora al lanzar su primer libro ‘La Grieta’, y durante la gira de promoción ha estado dando algunas entrevistas, y en las más reciente ha hecho una importante reflexión sobre su faceta como madre.
La hija de Carolina de Suecia, es madre de dos niños: Raphaël, de 12 años, y Balthazar, de 7, y aunque no suele hablar de su vida privada, se ha sincerado sobre su maternidad y el temor de no ser una buena madre.
Carlota Casiraghi reflexiona sobre su maternidad en la promoción de su libro ‘La Grieta’
Durante una entrevista para la cadena de radio francesa RTL, Carlota habló sobre su maternidad.
“El mito del amor maternal pesa mucho”, asegura Casiraghi, y, aunque considera que “el amor de una madre lo es todo y no es algo que haya que minimizar”, no quita que haya “muchos tabús y culpa”.
Y asegura que muchos de estos miedos, afectan a tantas muejres como a ella: “Creo que muchas madres sienten ansiedad por este trastorno físico y psicológico. Hay mucha vergüenza en torno a ello”, reconoce la nieta de Grace Kelly sobre el tema.
Asimismo, ella espera “ser lo suficientemente buena madre” con sus pequeños.”Intento hacer lo mejor que puedo con lo que soy. Es inevitable que haya imperfecciones. Lo que importa es el amor y el cariño”, concluye con sus declaraciones.
Carlota Casiraghi habla sobre su herencia familiar
La n ieta de Grace Kelly, también habló de lo que ha significado para ella el haber crecido en el ojo público al pertenecer a una de las monarquías más importantes de Europa, protagonizando titulares desde muy jove, a causa de sus decisiones y vida personal.
“Creo que es el caso de muchos; llevamos el peso de una historia, una familia que nos define”. Hablando de la suya propia, también quiso referirse a sus orígenes, asegurando que su madre había querido que se educara en escuelas públicas, lo que dice haberle ayudado a tomar conciencia de las desigualdades: “Cuando te enfrentas a la diversidad social, te das cuenta de la injusticia social”, explicó.