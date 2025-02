Kate Middleton le dona siempre la ropa de sus hijos a un mismo niño: descubre quién es el afortunado

Kate Middleton, la Princesa de Gales, es conocida por su estilo elegante y su compromiso con la sostenibilidad. Esta filosofía se refleja en cómo gestiona la ropa de sus hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Cuando las prendas les quedan pequeñas, Kate no las almacena ni las descarta; en su lugar, las dona a su hermano menor, James Middleton, para su hijo Inigo.

James Middleton y su esposa, Alizée Thevenet, dieron la bienvenida a su primogénito, Inigo, en octubre de 2023. Desde entonces, las hermanas de James, Kate y Pippa, han contribuido generosamente al guardarropa de su sobrino. En su autobiografía, “Meet Ella: The Dog Who Saved My Life”, James relata: “Kate y Pippa traen dos maletas grandes con ropa usada, por lo que los armarios de Inigo están llenos de adorables conjuntos que han usado sus primos, incluso las niñas”.

Esta práctica no solo promueve la reutilización y la sostenibilidad, sino que también fortalece los lazos familiares. James destaca que ver a Inigo con la ropa de sus primos evoca recuerdos entrañables en sus hermanas, quienes rememoran cuándo sus propios hijos usaron esas prendas y la edad que tenían en ese momento.

La Princesa de Gales ha manifestado en diversas ocasiones su aprecio por la moda sostenible y la calidad de las prendas bien confeccionadas. Durante una visita a la fábrica textil Corgi en Gales del Sur, Kate comentó sobre la ropa de sus hijos: “Es muy bonito reutilizar las cosas que están bien hechas”.

Además de donar la ropa a su sobrino, Kate también fomenta la tradición de que sus propios hijos hereden prendas entre ellos. Por ejemplo, se ha visto al príncipe Louis luciendo atuendos que anteriormente pertenecieron al príncipe George, y a la princesa Charlotte usando zapatos que fueron de su tío, el príncipe Harry, cuando era niño.

Esta costumbre de compartir y reutilizar la ropa no solo es un testimonio del compromiso de la familia real con la sostenibilidad, sino también una manera de mantener vivos los recuerdos y fortalecer los vínculos afectivos entre primos y hermanos.

Kate Middleton ha sido una firme defensora de la moda sostenible, no solo reutilizando la ropa de sus hijos, sino también apostando por el reciclaje de sus propios looks en eventos oficiales.

La princesa de Gales ha repetido en varias ocasiones prendas icónicas, como su vestido blanco de Alexander McQueen y su chaqueta roja de Catherine Walker, demostrando que el estilo atemporal y el consumo responsable pueden ir de la mano.

Además, ha mostrado su apoyo a diseñadores y marcas con valores ecológicos, como Stella McCartney y Gabriela Hearst, quienes trabajan con materiales reciclados y procesos de producción sostenibles. Su enfoque en la moda ética refuerza el mensaje de que la elegancia y la conciencia ambiental pueden coexistir en la industria textil.