Kate Middleton y sus mejores outfits de Navidad: elegancia real año con año

Desde que se casó con el príncipe William en 2011 y se convirtió en un miembro destacado de la familia real, la princesa de Gales ha lucido varios looks inspirados para la Navidad, desde vestidos glamurosos y tiaras hasta atuendos casuales para elegir árboles de Navidad.

Aunque los looks navideños de Kate Middleton están protagonizados por los colores de la temporada como el rojos, verdes y azules, la princesa no ha temido experimentar con otros y darles su toque festivo.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton

Desde sus paseos de Navidad a la iglesia con la familia real hasta su concierto anual de villancicos, descubre algunos de los mejores looks navideños de Kate a lo largo de los años, que seguro se convertirán en tu mejor inspiración.

2011 y primera Navidad real

Para su primera Navidad como esposa del príncipe William, Kate vistió un elegante abrigo largo en color púrpura.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

2013 con abrigo tartán

Uno de los estampados favoritos de Kate, es el tradicional tartán escoces que suele vestir durante la Navidad en diferentes colores, como este en verde y azul para su abrigo de corte midi.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

2016 en el Palacio de Buckingham

El 8 de diciembre de 2016, Kate mostró su look navideño más elegante hasta la fecha, con un vestido rojo de Jenny Packham y la tiara Lover’s Knot para la recepción diplomática anual en el Palacio de Buckingham.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton WPA Pool/Getty Images

2017 en Navidad

Kate, embarazada del príncipe Luis, fue la definición de alegría con un abrigo de cuadros Miu Miu en los colores navideños: verde, rojo y azul, cuando asistió al servicio de Navidad en la Iglesia de Santa María Magdalena en 2017.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

2018 con falda de tartán

Kate llevó por primera vez su falda tartán roja y verde de Emilia Wickstead el 4 de diciembre de 2018, que combinó con un cárdigan negro de cachemir corto de Brora y botas a juego en una fiesta de Navidad que celebraba a las familias militares cuyos seres queridos estaban fuera durante las fiestas.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Karwai Tang/WireImage

2020 en un concierto de villancicos

Para una actuación de villancicos al aire libre en el Castillo de Windsor, Kate se mantuvo abrigada con un largo abrigo verde esmeralda de Catherine Walker adornado con un cuello de piel negra de Troy London. Complementó el conjunto navideño con botas negras de gamuza Ralph Lauren, guantes y un clutch Alexander McQueen.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Max Mumby/Indigo/Getty Images/Pool

2021 primer concierto de villancicos ‘Juntos en Navidad’

Kate optó por un vestido abrigo en color rojo de Catherine Walker con lazo y tacones a juego para organizar su primer servicio de villancicos de ‘Juntos en Navidad’.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton WPA Pool/Getty Images

2022 en el Palacio de Buckingham

Para la recepción del Cuerpo Diplomático en el Palacio de Buckingham el 6 de diciembre de 2022, Kate eligió un vestido rojo con bordado y lentejuelas de Jenny Packham, que combinó con la Tiara de Flor de Loto.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Pool/Getty Images

2023 en su tercer concierto de ‘Juntos en Navidad’

Para el tercer concierto de villancicos de ‘Juntos en Navidad’, organizado por Kate en la Abadía de Westminster el 8 de diciembre de 2023, lució un traje monocromático hecho a medida en blanco invernal de pies a cabeza.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Chris Jackson/Getty Images

2024 en el cuarto concierto de ‘Juntos en Navidad’

Al salir en la Abadía de Westminster para su evento navideño en 2024, la Princesa de Gales lucía un abrigo vestido rojo de Sarah Burton para Alexander McQueen, con un gran lazo negro en el cuello.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

2025 en el quinto concierto de ‘Juntos en Navidad’

Para su evento anual de Navidad en 2025, la princesa Kate lució un vestido abrigo verde con ribetes de piel alrededor del escote, combinada con botas negras y la versión dorada amarilla de los pendientes con estrella de Robinson Pelham que había llevado previamente en el estreno de Top Gun: Maverick en 2022.

Los mejores looks navideños de Kate Middleton Max Mumby/Indigo/Getty Images

¿Cuál de los looks navideños de Kate Middleton se ha convertido en tu favorito para replicar esta Navidad?