6 diseños de uñas ‘Cloud Dancer’, el color del año 2026, que es perfecto para verte elegante

Pantone ha elegido el Cloud Dancer como el color protagonista de las tendencias de 2026, que se caracteriza por su blanco suave o translúcido con matices perlados que recuerda a la belleza de las nubes en las mañanas frías.

Más allá de perfilarse como la gran tendencia del próximo año, este tono se ha posicionado como uno de los preferidos por los expertos en manicure gracias a su versatilidad y a su capacidad para estilizar, rejuvenecer y realzar las manos de manera natural y elegante.

Ideas de uñas Cloud Dancer, el color del 2026 que promete elegancia natural

Elegante, adaptable y con una presencia que no pasa desapercibida, este color promete dominar uñas, pasarelas y hasta diseño de interiores. Estas son algunas propuestas que pueden inspirarte para tu siguiente diseño.

Francesas Cloud Dancer

Las clásicas uñas francesas se reinventan con esta tendencia sofisticada, adaptándose a la perfección al tono Cloud Dancer y ganando un aire más moderno gracias a sutiles detalles en glitter o delicados acentos metálicos en plateado o dorado.

Milky White

El blanco con acabado lechoso es uno de los tonos más favorecedores para lucir con elegancia el Cloud dancer, se trata de un diseño simple pero sofisticado que estiliza las manos de forma natural.

Cloud Dancer en 3D

Los efectos 3D también encuentran su lugar dentro de esta tendencia minimalista, aportando un toque creativo y visualmente impactante que, gracias a la sutileza de este tono, se mantiene sofisticado y elegante sin perder armonía.

Cloud Dancer marmoleado

El efecto marmoleado es uno de los más elegantes para lucir con elegancia esta nueva tendencia, que puedes hacer más llamativo con pequeños detalles sutiles, como erlas pequeñas o motivos metálicos.

Cloud Dancer minimalista

Las uñas en color blanco con efecto lechoso pueden lucir aún más elegantes y glamurosas con detalles minimalistas como la pedrería o los cristales, que realzan incluso la belleza de las manos.

Polka dot

El tono Cloud Dancer se adapta con total éxito a las uñas polka dot: su base blanca translúcida combinada con lunares en blanco mate da como resultado un diseño sofisticado, delicado y moderno que destaca sin perder elegancia.

Desde diseños minimalistas hasta creaciones artísticas más audaces, Cloud Dancer se perfila como el protagonista indiscutible de la manicura en 2026.

