Matilde de Bélgica se rinde al rojo para su look más navideño y vibrante de la temporada

El 15 de diciembre, la reina Matilde de Bélgica recibió en el Palacio Real a los responsables de los Derechos del Niño de las comunidades francesa y flamenca, quienes le presentaron informes sobre la salud mental juvenil y los desafíos que enfrentan los jóvenes migrantes.

Para la reunión, la reina Matilde vistió un look monocromático que ha causado sensación por su toque festivo, ya que es ideal para lucir en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, por su color rojo.

La reina Matilde de bélgica lleva el look rojo ideal para las fiestas navideñas

Famosa por sus estilismos sobrios y monocromáticos, la reina Matilde bélgica ha sorprendido con el look más navideño que se le ha visto hasta ahora en la temporada navideña.

Se trata de un mono confeccionado en terciopelo de color rojo, con cuello alto, mangas abuñonadas y puño ancho, con un pantalón de corte recto con pinzas que estiliza la silueta de forma natural y elegante, aportando un delicado toque femenino.

Matilde complementó su look con zapatos en antelina roja, pendientes redondos en color dorado, dos pulseras de plata y un reloj que combina con ambas tonalidades.

Sitio oficial: www.monarchie.be

La reunión de Matilde Bélgica con niños migrantes

En la reunión con la reina de Bélgica, estuvieron presentes, Soulaymane Laqdim y Caroline Vrijens, que acompañaron a cuatro niños que forman parte de la fundación, y que tuvieron la oportunidad de conversar con la reina Matilde.

Los niños contaron sus propias vivencias y experiencias, una forma de conocer en primera persona los desafíos a los que hacen frente las generaciones más jóvenes del país, quienes tampoco están libres de una de las epidemias silenciosas de nuestra época, la de la salud mental.

La postal navideña de Matilde de Bélgica y la familia real

Por otra parte, la reina Matilde ha compartido la postal navideña de la familia real, el pasado 15 de diciembre a través de su perfil de Instagram.

“¡Se han enviado tarjetas de felicitación! ¿Qué piensas de la foto de este año?”: escribe en la publicación donde se puede ver a la familia reunida.

En la fotografía de la postal se puede ver al rey Felipe y la reina con sus cuatro hijos: la princesa Isabel, el príncipe Gabriel, el príncipe Emmanuel y la princesa Eléonore.

