El deslumbrante vestido de pedrería con el que Matilde de Bélgica le rinde homenaje a Giorgio Armani

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha viajado a Bélgica junto a su hija, Laura Mattarella para una visita de Estado de tres días, donde la reina Matilde de Bélgica ha realizado elecciones de estilismo que rinden homenaje al país de sus visitantes.

Más allá de la diplomacia, existen vínculos personales que unen a los dos países, la madre del rey Felipe, la reina Paola, nació en Forte dei Marmi y vivió en Roma antes de mudarse a Bruselas al casarse con el entonces príncipe Alberto.

Te podría interesar: Conoce a la reina Matilde, la royal más trabajadora de la Familia Real de Bélgica (según este ranking)

Matilde de Bélgica rinde homenaje a Armani con vestido de pedrería

Para el primer día de la visita de Estado de Sergio Mattarella, las elecciones de Matilde de Bélgica han sido un homenaje a Italia, pues para la ceremonia de bienvenida eligió un conjunto confeccionado para ella por Amani Privé.

Se trata de un abrigo muy refinado realizado en jacquard de seda, un vestido plisado y un clutch en el mismo tono.

Matilde de Bélgica rinde homenaje a Giorgio Armani Photonews/Photonews via Getty Images

Sin embargo, el look que se robó todas las miradas, fue el que usó durante el banquete, un vestido morado con aplicaciones de pedrería que fue diseñado por Giorgio Armani, una elección que no solo rinde tributo a Italia, sino también a uno de sus diseñadores más famosos.

El vestido lleva un corpiño de escote corazón cubierto de cristales, con mangas transparentes y falda larga plisada, que ya ha lucido en otras ocasiones importantes como la cena de Estado de Luxemburgo en 2019, y también lo lleva en su retrato para la web, donde se cuenta su historia en la monarquía belga.

Matilde de Bélgica rinde homenaje a Giorgio Armani Geert Vanden Wijngaert/Getty Images

La reina Matilde de Bélgica también lució una hermosa tiara de diamantes con motivos de hojas de laurel.

Te podría interesar: La tajante razón por la que el viaje de la reina Matilde a Costa Rica alarmó a la familia real belga

La conexión de Matilde Bélgica con Giorgio Armani

La reina aunque tiene un modisto de referencia, Edouard Vermeulen de la maison belga Natan, que la viste en la mayoría de sus apariciones, siente debilidad por Giorgio Armani, pues ha vestido varias de sus creaciones en eventos muy importantes.

