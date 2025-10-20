¿Prefieren a Kate Middleton? La razón por la que la reina Letizia no tiene ni una corona

A diferencia de la monarquía británica, donde la corona es un símbolo de pertenencia a la realeza, o la monarquía de Suecia que también ostenta varios de estos objetos, en la monarquía española los reyes no usan corona.

A diferencia de Kate Middleton, la reina Letizia no tiene coronas, en su lugar lleva tiaras como símbolo de su posición de reina consorte, ¿pero cuál es la razón?

¿Por qué la reina Letizia solo usa tiaras y no tiene corona?

La reina Letizia no tiene una corona porque en España, la monarquía es mucho más sobria y moderna a la hora de llevar símbolos de la realeza, y no se tiene una corona oficial asignada.

Por otra parte, en España los reyes son proclamados, no coronados, por lo que nunca se realiza una ceremonia de coronación, la corona española es un símbolo institucional y no una joya de uso personal.

La reina Letizia suele usar sus siete tiaras, cinco de ellas en actos solemnes y como símbolo institucional.

Las coronas de la Casa Real de España

A pesar de que la reina Letizia no tiene corona, en la monarquía española sin han existido estas joyas, pero no pertenecen a la dinastía de los Borbón, sino a otras casas reales del pasado.

Corona ducal de los Alba

La corona ducal de los Alba se distingue por sus ocho florones con forma de hojas de acanto o apio, característicos de las coronas ducales, y está rematada con ocho esmeraldas que realzan su esplendor.

Su primera propietaria fue María Francisca de Sales Portocarrero, esposa del XVI duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Ventimiglia. Según relató el diario español El Clamor Público en febrero de 1859, la pieza fue un regalo de su hermana, la emperatriz Eugenia de Montijo, como muestra de afecto y distinción familiar.

Desde el fallecimiento de Cayetana de Alba en 2014, ninguna mujer del linaje ha vuelto a lucir públicamente la emblemática corona

Corona ducal de los Medinaceli

De los Medinaceli es la otra corona ducal, se trata de una preciosa pieza de perlas y diamantes que forman las preceptivas hojas de acanto y que data del siglo XIX.

La vimos coronando a Sol Medina Orleans-Braganza en su boda con Pedro Domínguez-Manjón, en junio de 2023.

También la lució Laura Vecino en su boda con Rafa Medina, duque de Feria, en octubre de 2010.

¿Qué diferencia hay entre una corona y una tiara?

Las coronas son cerradas y se colocan rodeando completamente la cabeza, mientras que las tiaras van semiabiertas y con forma de diadema, a menudo con una parte frontal más alta.

Históricamente, las coronas se habían asociado a la realeza, mientras que las tiaras a las damas de la alta sociedad; sin embargo, actualmente las mujeres de la realeza también llevan tiaras como símbolo de su posición dentro de la realeza.

