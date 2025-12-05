Revelan el increíble parecido del príncipe William con un antiguo rey de su linaje, ¡son idénticos!

Durante la visita de Estado del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y su esposa, la primera dama Elke Büdenbender, tanto Kate Middleton como el príncipe William han estado en el centro de atención.

La princesa de Gales se robó las miradas con su estilismo y con su impresionante tiara oriental, mientras que William se está haciendo viral por el descubrimiento de su gran parecido con uno de sus antepasados.

El increíble parecido del príncipe William con su antepasado, el rey Jorge V

Como parte del protocolo, Kate y William posaron para las cámaras luciendo radiantes, y fue precisamente esta fotografía, la que desató los comentarios del gran parecido del príncipe de Gales con su antepasado, el rey Jorge V.

En las fotos y retratos del rey Jorge V alrededor de 1905, luce tan atractivo e imponente como su bisnieto, el príncipe William.

Los fanáticos de la realeza no han dejado de hacer las comparaciones en las redes sociales, dejando comentarios como:

“Nunca me había fijado en el parecido, pero ¡por Dios!, el príncipe se parece a Jorge V”, escribió uno junto a fotos de William y Jorge.

Mientras tanto, otro añadió: “Hay una clara resonancia de Jorge V en todo el look del príncipe William. Emite un eco moderno de Jorge V, y cuanto más espesa es su barba, más se aproxima. ¿Soy el único que lo nota?”.

Un tercero escribió: “Llámame loco, pero veo un gran parecido con el rey Jorge V. Era el tatarabuelo de Guillermo… incluso tiene los mismos ojos azules”.

El increíble parecido del príncipe William con su antepasado, el rey Jorge V Bettmann/Bettmann Archive

¿Quién fue el rey Jorge V, antepasado del príncipe William?

El rey Jorge V fue monarca del Reino Unido y emperador de la India desde 1910 hasta 1936, es conocido como el fundador de la dinastía Windsor, él mismo decidió cambiar el nombre de su casa Sajonia-Coburgo-Gotha durante la Primera Guerra Mundial, para alejarse de sus raíces alemanas.

Fue el padre del rey Jorge VI, abuelo de la reina Isabel II y bisabuelo del rey Carlos III y tatarabuelo del príncipe William.

