Kate Middleton envía un poderoso mensaje al elegir la tiara oriental de la reina Victoria, ¡no fue sólo un accesorio!

El pasado 3 de diciembre, Kate Middleton se robó todas las miradas por llevar la tiara más grande que ha lucido hasta ahora, durante la cena de Estado en honor al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, la primera dama Elke Büdenbender.

La tiara perteneció a la reina Victoria y había estado guardada en la bóveda real por más de 20 años, con una cláusula muy especial en el testamento de la monarca sobre quién puede usarla y cómo.

¿Qué significa la tiara oriental de la reina Victoria y qué mensaje mandó Kate Middleton al usarla?

Para mucho, la tiara oriental, que se usó por última vez en 2005, fue una declaración de moda y estilo por parte de Kate Middleton, pero para la princesa de Gales, es un claro mensaje sobre su lugar en la monarquía

De acuerdo con The Court Jeweller, el testamento de la reina Victoria estipula sobre la tiara oriental que sólo puede ser usada por reinas y futuras reinas, pues está designada como reliquia de la corona, lo que significa que solo puede pasar de monarca a monarca.

Como esposa del príncipe William, heredero al trono del Reino Unido, la princesa Kate está destinada a ser reina consorte algún día, lo que hace que el momento de la tiara sea aún más majestuoso.

Historia de la tiara oriental de la reina Victoria que usó Kate Middleton

La tiara oriental fue encargada para la reina Victoria por su amado esposo, el príncipe Alberto, nacido en Alemania, en 1853 por Garrard.

Según el joyero, el príncipe Alberto mandó engastar la tiara con ópalos, una de sus gemas favoritas, y 2600 diamantes, está inspirada en las joyas que la reina recibió de la Compañía de las Indias Orientales, y Alberto ayudó a diseñarla.

Aunque se hicieron cambios, después de la muerte repentina e inesperada de su marido a los 42 años en 1861, la desconsolada reina Victoria usó un vestido de luto por el resto de su vida y nunca volvió a lucir la tiara.

La Reina Madre lo heredó en 1936, el año de la ascensión al trono de su marido, el rey Jorge VI, y “rápidamente se convirtió en una de sus joyas favoritas”, dijo Garrard.

