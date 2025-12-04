¿Cómo levantar el párpado caído? 5 ideas de maquillaje navideño para lucir fresca en Nochebuena

Ya sea por genética, expresión o el paso del tiempo, algunas de nosotras solemos tener el párpado caído, una característica que sabemos que puede convertirse en todo un reto a la hora de maquillarnos. Las sombras parecen desaparecer, el delineador se esconde y el acabado nunca luce tan definido como nos gustaría. La buena noticia es que existen técnicas que funcionan para ayudarnos a levantar ópticamente la mirada y qué mejor momento para aplicarlas que en Nochebuena.

Esta temporada navideña llega con tendencias que brillan, iluminan y suavizan los rasgos, algunas con la intención de ayudarnos a rejuvenecer y darle un efecto lifting instantáneo a nuestra mirada.

Si aún no sabías qué maquillaje navideño lucir este año, revisa estas cinco ideas que no solo son sofisticadas, sino que están diseñadas para favorecer al párpado caído de forma impecable.

Smokey navideño con luz en el lagrimal

El truco estrella para lucir este maquillaje es trabajar la profundidad desde abajo. Este smokey concentra el tono más oscuro en la línea inferior de las pestañas para no cargar el párpado móvil y así crear un efecto muy sutil de elevación.

Este tipo de maquillaje es un gran aliado al momento de llevarlo en cenas, eventos formales o de gala; es por ello que la recomendación es acompañarlo con un toque de iluminador en tonos champagne en el lagrimal; para la zona del párpado superior, apuesta por el uso de tonos suaves en textura mate para estructurar sin añadir peso visual.

Delineado difuminado

El clásico cat eye puede resultar complicado de hacer en párpados caídos; afortunadamente para nosotras existe una versión llamada soft wing, la cual, en lugar de apostar por una línea rígida, busca difuminar una sombra marrón o en tono ciruela hacia afuera, sacando una pequeña colita de forma ascendente.

El nacimiento de este “trazo” ocurre desde el centro del párpado hacia afuera para ayudarnos a alargar más la mirada. El resultado de llevar este tipo de delineado es un maquillaje fresco, elegante y muy favorecedor.

Sombras color oro viejo

Los tonos dorados nos ayudan a crear la ilusión de un párpado más amplio, así que si lo tuyo no es sobrecargar el maquillaje o evitar pasos complicados, bastará con aplicar únicamente un toque de sombra color oro viejo o bronce claro sobre la cuenca natural y el párpado. Esta técnica nos ayudará a redefinir nuestra mirada sin endurecerla y bastará con agregar una buena máscara de pestañas para hacer que nuestros ojos resalten durante toda la noche.

Maquillaje rosado con glitter

Los tonos rosados fríos rejuvenecen y suavizan los rasgos, por lo que son la opción perfecta para llevar en Navidad. Apuesta por utilizar sombras en textura mate en este color para aplicarlas sobre todo el párpado y, con ayuda de alguna paleta de glitter o maquillaje coreano, agrega a toques únicamente en el centro de este para evitar que el brillo resalte pliegues. Esta alternativa no solo es fresca, nos ayuda a obtener una apariencia angelical y dulce con todo el poder del lifting incluido.

Maquillaje vino

El color burdeos, burgundy y vino estarán dominando la temporada navideña, siendo una gran opción para incluirlos en nuestro maquillaje. Puedes recurrir a estos tonos sobre un maquillaje con delineado difuminado, rímel en el mismo color y un toque de luz en el arco de la ceja para crear un contraste clave que nos ayude a levantar la mirada. Esta apuesta no solo es un look elegante, es un maquillaje moderno y perfecto para llevar en un horario nocturno, ya sea en una cena familiar o en la posada de la empresa.

Levantar el párpado caído no requiere técnicas complejas, solamente saber dónde colocar luz, sombra y brillo. Estos maquillajes navideños tienen todo el poder del ambiente festivo, pero de forma equilibrada para ayudarnos a vernos frescas, despiertas y juveniles esta Nochebuena. Recuerda que con el color adecuado y de aplicación estratégica, nuestra mirada puede transformarse por completo y convertirse en un aliado para resaltar nuestra belleza natural.