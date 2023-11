El maquillaje y peinado de Carlota Casiraghi que te hará ver como princesa esta Navidad

Carlota Casiraghi es una de las royals más elegantes del mundo, se caracteriza por un estilo es atemporal y moderno, y sus looks de maquillaje y peinado son la mejor muestra, son favorecedores y sencillos de replicar, la solución ideal para lucir como princesa esta Navidad.

Para replicar uno de sus últimos looks de belleza, conversamos con el experto en maquillaje y peinado Juan Carlos Frank, quien nos explicó cómo Carlota logra resaltar sus facciones y de qué manera podemos replicar su maquillaje y peinado.

Cuáles son las características del look de Carlota Casiraghi

El estilo de maquillaje y peinado de la hija de la princesa Carolina de Mónaco se caracteriza por ser sofisticado y natural, aquí las claves:



Maquillaje natural: Carlota prefiere un maquillaje ligero y natural que realza su belleza sin perder su aspecto fresco y juvenil. La nieta de Grace Kelly usa una base ligera, poco o nada de polvo compacto y un toque suave de rubor en las mejillas. Cejas definidas: Carlota destaca por tener unas cejas bien definidas y naturales. Sus cejas suelen estar arqueadas y limpias, sin caer en el exceso de depilación. Esto le da un aspecto elegante y realza sus rasgos faciales. Peinado sencillo: Nada complicado, el peinado de la roya se caracteriza por ser sencillos. Normalmente, la vemos con su cabello suelto o recogido en un moño bajo o una trenza desenfadada. En ocasiones, añade accesorios como diademas o pasadores para darle un toque de estilo adicional.

Carlota Casiraghi, hija de la princesa Carolina de Mónaco, es una figura de estilo reconocida en el mundo de la moda. Getty Images

Cómo lucir como princesa esta Navidad

Las claves del peinado

“Primero vamos a empezar por el cabello, vamos a utilizar primero que nada nuestro espejo de frente. Tenemos que ubicar perfectamente dónde vamos a hacer la raya que va a dividir nuestro pelo. En esta ocasión, vamos a fijarnos muy bien en el punto más alto de la ceja, precisamente ahí vamos a trazar nuestra raya en el cabello. Lo podemos separar hacia cualquiera de los dos lados. Posteriormente, lo vamos a alaciar con ayuda de una secadora”, comenta Juan Carlos Frank.

“En la parte de atrás podemos hacer dos versiones: un chongo perfectamente recogido o podemos hacer en esa misma cola de caballo, una trenza y enredarla en forma circular de esta manera, tendremos ya perfectamente amarrado nuestro cabello. Posteriormente, hay que fijar con modeladores y sprays de alta fijación. Me gusta mucho el de la marca Redken, que es precisamente para que todo el día se mantenga con brillo. Pero si quieres tener un producto un poco más económico, también puedes utilizar los de John Frieda, que se pueden conseguir en tiendas de autoservicio”, recomienda el experto.

Maquillaje paso a paso

1) Prepara tu piel: “Primero tenemos que observar, que estamos entrando en la época invernal, por lo tanto la piel tiene que estar extremadamente humectada. Vamos a dejar un poco descansar los sueros líquidos muy ligeros y darle una aplicación mucho más mucho más concentrada de cremas hidratantes.

2) Unifica tu tono: “Posteriormente, a mí me gusta muchísimo la base Born This Way, es una base de maquillaje ligera pero también cubriente. Tú la puedes ir graduando de la siguiente manera: si quieres que el la base del maquillaje y tu piel se vean mucho más homogeneizadas y cubrir imperfecciones aplicarlo con una brocha; pero si quieres que sea un poco más ligera, distribúyela con una baby Blender o Beauty Blender”.

3) Define tus pómulos: “No vamos a utilizar un rubor en color intenso, vamos a ir a escoger el Laguna de Nars, como contour en el pómulo bajo y alto”. De Chanel, firma de la que Carlota es embajadora, te podemos recomendar la línea Les Beiges, en tono Medium Deep o Deep.

4) Resalta tu mirada: “En esa gama de cafés vamos a elegir la sombra en los ojos, solamente la vas a aplicar en el párpado móvil. La vas a difumina perfectamente como una sola sombra perfectamente integrada”. Esta temporada, la novedad de Chanel son las sombras de ojos en textura de polvo suelto, su colo es intenso y su acabado de larga duración.

5) Enmarca tus cejas: “Uno de los looks y tips que les puedo sugerir para las cejas es utilizar los rímeles o máscaras de cejas, pero en dos tonos Nyx tiene tonos marrones, chocolates y dorados. El truco está en hacer una mezcla de dos tonos, uno chocolate y otro ligeramente el tono más oscuro (llegando al negro). De esta manera, tus cejas se van a ver mucho más profundas, intensas y perfectamente definidas. Olvídate de delinearlas con lápiz, su efecto es muy marcados y poco natural. Mejor haz esto, aplica la máscara de pestañas más clara, la chocolate y posteriormente la negra en ligeros toques, solamente en la raíz”.

6) ¡No olvides los labios! “Posteriormente vamos a los labios, en materia de tonos el efecto Barbie, un tono tipo viva magenta, sigue muy fuerte. Esta gama hace labios se vean mucho muy vivos y femeninos y aquí tenemos una gran variedad”. La gama de tonos rosas es muy intensa, y no siempre es sencillo dar con el tono indicado, si quieres probar cuál te queda mejor, Chanel tiene un probador virtual.

Si bien el estilo de maquillaje y peinado de Carlota Casiraghi se caracteriza por su naturalidad, elegancia y sencillez. Te puede hacer lucir como princesa esta Navidad. Replica alguno de los tips y ¡felices fiestas!