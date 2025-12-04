Suscríbete
Realeza

¿Rompió el protocolo real? Jessie J rompe el silencio sobre el emotivo abrazo que le dio a Kate Middleton

La cantante revela por qué decidió abrazar a la princesa de Gales durante el Royal Variety Performance, un gesto espontáneo pero marcado por un diagnóstico en común.

Diciembre 03, 2025 • 
Lily Carmona
¿Rompió el protocolo real Jessie J rompe el silencio sobre el emotivo abrazo que le dio a Kate Middleton.png

Jessie J revela cómo fue abrazar a la princesa de Gales.

Getty Images

El Royal Variety Performance, celebrado el pasado 19 de noviembre, dejó uno de los momentos más humanos del año: el inesperado abrazo entre Jessie J y Kate Middleton. Aunque se trata de un gesto que técnicamente rompía el protocolo real, la cantante decidió hacerlo motivada por una razón profundamente emocional.

En una reciente entrevista para “This Morning”, Jessie habló por primera vez del momento y explicó el poderoso motivo detrás de su impulso: la conexión entre dos mujeres que han enfrentado el cáncer, no como celebridades, sino como madres, hijas y seres humanos.

Un gesto espontáneo: por qué Jessie J decidió abrazar a Kate

Durante su intervención en “This Morning”, Jessie J confesó que había sido advertida de que no debía tocar a ningún miembro de la familia real. Sin embargo, al ver a Kate tras su proceso de recuperación, no pudo evitar sentirse conmovida.

“Me dijeron que no lo hiciera, pero… acababa de ver públicamente a una madre que también pasó por el cáncer y solo quería abrazarla”, confesó.
La cantante explicó que antes de acercarse le preguntó a Kate si podía darle un abrazo, gesto que la princesa aceptó con calidez. Para Jessie, ese instante no tuvo nada que ver con títulos o protocolos, sino con empatía pura: “Fue de madre a madre, de persona a persona”.

Dos historias de resiliencia: el vínculo que las unió

El abrazo resonó con el público porque ambas habían compartido públicamente sus procesos de salud.
Kate Middleton reveló en marzo del 2024 que estaba recibiendo quimioterapia preventiva tras una cirugía abdominal. Completó el tratamiento en septiembre de ese año y anunció su remisión a inicios de 2025. Su presencia en Royal Variety Performance representó su primera alfombra roja junto al príncipe William en dos años.

The Prince And Princess Of Wales Attend The Royal Variety Performance

Kate Middleton y Jessie J comparten abrazo en Royal Variety Performance 2025.

WPA Pool/Getty Images

Por su parte, Jessie J anunció en junio que le habían diagnosticado cáncer de mama y, desde entonces, ha sido abierta con sus seguidores sobre su mastectomía y su proceso médico. Aunque tenía una segunda cirugía programada, esta fue pospuesta, y en la entrevista compartió que actualmente se siente bien.
Ambas mujeres llegaron a ese evento con historias recientes de lucha, resiliencia y esperanza, y ese punto en común convirtió su encuentro en algo extraordinariamente significativo.

Un mensaje poderoso: salud, presencia y sororidad

Además de narrar el abrazo, Jessie aprovechó la entrevista para reflexionar sobre su proceso personal y con sus seguidores en un nivel más profundo. Incluso reveló que varias amigas se revisaron el pecho tras escucharla hablar y descubrieron bultos que ahora están atendiendo.
Jessie describió este capítulo de su vida como un llamado a la presencia, a valorar los vínculos y a seguir adelante con positividad: “Nunca pensé que encontraría un bulto y que eso sería cáncer… pero lo fue. Y una lo enfrenta. Sigo aquí, caminando bajo la lluvia”.

Lejos de una falta del protocolo, el abrazo entre Jessie J y Kate Middleton se ha convertido en uno de los gestos más conmovedores de la temporada. Más allá del glamour del Royal Variety Performance, ambas demostraron que detrás de los títulos, los escenarios y las cámaras, siguen siendo mujeres que han atravesado la vulnerabilidad y que se reconocen en la experiencia de la otra.

kate middleton Jessie J
Lily Carmona
