Jennifer Lawrence lleva el vestido gabardina que toda mujer elegante necesita esta Navidad

Jennifer Lawrence asistió a la edición número 35 de los Premios Gotham en la ciudad de Nueva York el pasado 1 de diciembre, lo que para muchos, es el inicio oficial de la temporada de premios.

Lawrence, que está siendo reconocida por su actuación en la película ‘Muere mi amor’, se ha unido a la tendencia “sirena de oficina” para brillar bajo los reflectores de la alfombra roja, dejando claro que la moda corporativa también es glamurosa.

Jennifer Lawrence lleva la tendencia “sirena de oficina” más glamurosa para la alfombra roja

Para el gran evento, Jennifer lució un impactante conjunto de Christian Dior, firma de la que es embajadora desde hace muchos años, el look combina un blazer negro corto y entallado con solapas de seda, una silueta corta pero ajustada, y tres botones que la sujetaban en el centro.

Lawrence la llevaba sobre un vestido asimétrico con una minifalda fruncida al frente y una larga cola en la espalda, creando la ilusión de una abertura alta en la pierna, que dejó las piernas de Jennifer al descubierto, mostrando sus sandalias de tacón de aguja negras brillantes y capas de tobilleras y anillos para los dedos del pie.

La actriz ganadora del Óscar, combinó su look con pendientes largos de color dorado, y uñas en un tono moca mousse, y un maquillaje natural con delineador negro y brillo labial de Dior Beauty.

Jennifer Lawrence nominada en los Premios Gotham

Jennifer Lawrence fue nominada a los Premios Gotham por su inolvidable papel en " Muere mi amor”, de Lynne Ramsey, donde interpreta a una madre que sufre un episodio de psicosis posparto, convirtiéndose en una de sus interpretaciones más celebradas hasta la fecha.

“Cualquier actriz diría que un papel así es el sueño de su vida”, declaró al BFI sobre el papel. “El personaje, su ferocidad y su agresividad [de Grace] me parecieron fascinantes”.

