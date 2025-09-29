Jennifer Lawrence apuesta por el rubio mantequilla y el flequillo coreano, el combo que rejuvenece a los 40

Jennifer Lawrence sabe cómo robar miradas en cada aparición pública que hace, y esta vez no fue la excepción. Durante la alfombra roja de “Die My Love” en el 73.° Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la actriz apostó por un look que dio mucho de qué hablar: su rubio mantequilla a juego con un flequillo coreano. Una combinación que no solo ilumina el rostro, sino que también rejuvenece y aporta frescura a nuestra imagen.

El rubio mantequilla, la coloración cálida de la temporada

El rubio mantequilla es uno de los tonos estrella de este otoño. Su secreto está en el equilibrio que logra el tono; no es un rubio frío por completo, pero tampoco un tono que llega a los dorados. Más bien es un color que apuesta por lograr un matiz cálido y cremoso, el cual aporta luminosidad natural a la piel. Este color, además, ayuda a suavizar las facciones resaltando la mirada, así que es el color perfecto para aquellas que buscan un cambio sofisticado y rejuvenecedor.

Flequillo coreano: enmarca y estiliza tu rostro

El otro gran protagonista del look de Jennifer fue su flequillo coreano, caracterizado por ser ligero, con cierta abertura sutil al centro y con mechones que enmarcan el rostro de forma sutil. Si bien Jennifer apostó por él en un peinado suelto, este flequillo adquiere más protagonismo cuando se apuesta por él en peinados recogidos o con ondas.

Jennifer Lawrence en la alfombra roja de “Die My Love”. Carlos Alvarez/Getty Images

Este copete aporta dulzura y también tiene un efecto rejuvenecedor, ya que suaviza las líneas de expresión, restando dureza a nuestras facciones.

El combo rejuvenecedor

La clave para que estos estilos funcionen a la perfección es la armonía entre el color y el corte. El rubio mantequilla permite reflejar luz, iluminando la piel y creando un efecto de frescura sobre ella, mientras que el flequillo coreano aporta dinamismo y enmarca el rostro de manera delicada. Juntos forman ese match versátil y totalmente favorecedor que, si bien puede adaptarse a cualquier edad, en mujeres de 40 se convierte en el aliado para una imagen elegante y sofisticada.

Jennifer Lawrence nos dio la inspiración para apostar por dos elementos que seguro le darán mucha vida a nuestro pelo. Si estabas pensando en hacerte un cambio de look, no dudes en considerar el flequillo coreano acompañado de una buena coloración de rubio mantequilla para lograr un aspecto más juvenil, moderno y elegante.