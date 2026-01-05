5 diseños de uñas acrílicas que estarán de moda en 2026 y rejuvenecen las manos

Seamos honestas, cuando pensamos en uñas acrílicas, solemos tener el referente de diseños de uñas cargados, extremadamente largas y llenas de piedritas, que, aunque son hermosas y nos declaramos fanáticas de ellos, no serían la opción a la que recurriríamos para llevar un manicure que nos resulte práctico para el día a día. Gracias a que las técnicas para aplicación de uñas también han ido en aumento, este material se ha ido perdiendo poco a poco, dándole prioridad a las famosas uñas de gel, a la soft gel y demás aplicaciones.

Sin embargo, apostar por el acrílico aún sigue siendo una apuesta segura para ayudarnos a ellaslucir unas manos elegantes y muy favorecedoras. Estos cinco diseños de uñas son ejemplo de ello, así que si lo que deseas es apostar por un manicure rejuvenecedor y que esté en tendencia este 2026, es mejor que revises estas ideas.

Uñas francesas ombré

Para las fanáticas del manicure francés que buscan llevarlo de una forma diferente, esta es una apuesta excelente. No, no es el clásico baby boomer, que es una alternativa difuminada de las clásicas uñas francesas. Es más bien un híbrido que combina ambas técnicas, dando como resultado unas uñas con un borde libre sumamente delimitado con la típica punta francesa en blanco, pero acompañado del difuminado ombré en color blanco y con acabado lechoso.

Estas uñas son la propuesta más elegante para apostar por el french en acrílico con un diseño elegante.

Uñas nude con glitter

Si lo tuyo son los diseños naturales, esta idea te va a encantar. Consiste en aplicar una capa sumamente fina de acrílico nude en una mezcla con glitter pequeño para lograr una cobertura natural pero con unos destellos muy elegantes sobre la uña.

Este cover puede funcionar tanto como base de cualquier diseño, como un estilo libre, sobre uñas largas o cortas, convirtiéndolo en una opción muy versátil y altamente favorecedora.

Uñas princesa

Si hay un diseño de uñas que se destaque por su elegancia y refinamiento, esas son las uñas princesa. Estas consisten en recrear el color de la almendra de la uña, pero con un acabado glossy. Aunque esta tendencia surgió con la técnica del gel, el acrílico es también un material con el que se pueden realizar de forma impecable. Bastará con aplicar una capa muy delgada sobre cada uña y sellar con un top de acabado diamante para lograr ese efecto refinado y brilloso que tanto destaca a este manicure.

Uñas francesas efecto cromo

El efecto cromo es el mejor compañero de cualquier técnica y diseño de uñas. Si lo tuyo es apostar por lo clásico, pero con toques modernos, las uñas francesas con efecto cromático se convertirán en tu diseño favorito.

Para ellas, tu manicurista tendrá que crear una extensión en acrílico y sobre esta dibujar el típico trazo de la uña francesa; sin embargo, en lugar de apostar por la punta blanca, se tendrá que sustituir el efecto espejo en color dorado.

Uñas ombré holográfico

El efecto holográfico está comenzando a tomar fuerza una vez más gracias a tendencias de uñas como las Cardone o las uñas de hielo. Aunque a primera vista pueda resultar demasiado para un diseño, la realidad es que acompañar este efecto con unas uñas acrílicas clásicas es un total acierto.

El ombré, gracias a su característico difuminado, logra concentrar en la zona de las puntas el efecto, aportando a la uña un brillo muy especial, pero sin sobrecargar o saturarlas, respetando así su elegancia y refinamiento.

Elegir el diseño de uñas adecuado es mucho más sencillo ahora que existen infinidad de técnicas para crearlos. Aunque el mundo de las uñas está en constante evolución, las uñas acrílicas siempre serán ese aliado confiable al cual recurriremos para apostar por unas uñas clásicas, elegantes y refinadas. Si estabas buscando inspiración para tu próximo set de uñas, ahora ya conoces los cinco estilos que quedarán perfectamente con la técnica del acrílico.