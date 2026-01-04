¡Adiós uñas nude! 5 diseños de uñas favorecedores que debes probar en 2026

Sí, las uñas nude han sido por años nuestras aliadas incondicionales para lucir unas manos delicadas y muy femeninas; sin embargo, hay veces que queremos probar cosas diferentes y arriesgarnos un poco más a los diseños nuevos que están en tendencia. Este 2026 hereda algunas ideas del 2025, posicionando estos diseños de uñas como las grandes apuestas para aquellas que buscan algo que salga de lo clásico y lo extremadamente minimalista.

Si estás lista para decirle adiós a las uñas navideñas y de fin de año, revisa estas inspiraciones que sí o sí debes probar por lo menos los primeros días del 2026.

Uñas milky con glitter

Para empezar con algo ligero, para aquellas a las que les cuesta trabajo dejar los tonos claros, las uñas milky son la opción ideal para apostar por un manicure refinado y favorecedor este año. Sin embargo, una gran propuesta para lucirlas de forma diferente, que lechoso uniforme, es agregando una textura que incluya glitters en su fórmula. Este material logrará crear destellos tipo polvo de hada que harán que nuestras manos brillen más que cualquier joya.

Uñas cromadas

El efecto espejo seguirá reinando este año y ya no solo acompañará los diseños frame o los de relieves. Se convierte en la alternativa para ocupar toda la superficie de las uñas, logrando un reflejo muy elegante y refinado, especialmente si se lleva en tonos champagne o cafés cobrizos.

Aunque las uñas cortas pueden lucir increíbles con esta textura, el consejo para que tu manicure grite glamour a kilómetros de distancia es apostar por lucirlo en unas uñas largas en forma de almendra.

Aura nails efecto milky

Las aura nails se han convertido en un clásico que llegó como una tendencia, pero que ahora acompaña diversos diseños de uñas. Estas consisten en realizar un degradado circular que nace desde el centro de la uña y se va expandiendo, simulando una energía vibrante. Una alternativa muy creativa y diferente para llevar este diseño es apostar por aplicar una base de color y sobre ella, el halo en textura lechosa para lograr que los colores se vean difuminados, pero con un acabado etéreo.

Uñas frame

El diseño de Marco consiste en delinear el contorno de la uña con una línea de diversos grosores y relieves; generalmente se llevan en tonos metálicos o en colores que hagan contraste con la base de la uña; sin embargo, pueden realizarse incluso con aplicaciones de acetato o pequeños cristales. Algo que hace muy característico y pedido este diseño es que, gracias al marco, se define la uña de manera impecable, haciéndola lucir más alargada y estilizada. Si lo tuyo son los diseños maximalistas cargados de color y elementos, este diseño se convertirá en tu apuesta del año.

Uñas rojas cate eye

Esas son las que revolucionaron la Navidad y el Año Nuevo, y para aquellas que no tuvieron oportunidad de lucirlas en la temporada de fiestas, se alegrarán de saber que durante los primeros días de enero seguirán siendo tendencia; si nuestros pronósticos no nos fallan, incluso hasta el 14 de febrero las estaremos viendo. El cat eye definitivamente llegó para quedarse, y se ha hecho gran compañero de las uñas rojas que logran convertir este clásico en una pieza única que todas queremos lucir.

Es momento de despedirte de las uñas nude, y hacerlo no tiene por qué significar que tengamos que renunciar a la elegancia. 2026 es el año de las transformaciones y las cosas nuevas, aunque muchos de estos diseños de uñas pueden ser aterradores, pues algunos salen de lo convencional; esa es su señal para probar diseños diferentes y darle un aire nuevo a tus manos.