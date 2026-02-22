Esta sería la razón por la que Kate Middleton hizo de la tiara de la princesa Diana su favorita

En el mundo de la realeza, las piezas de joyería cuentan con un peso simbólico muy especial, no solo por el valor monetario que cada pieza podría alcanzar en el mercado, sino también por su riqueza histórica que, además, en muchas ocasiones también involucra memoria y continuidad.

Dentro de todas las joyas que la familia real británica alberga en su poder, existe una que ha destacado por el vínculo emocional que se generó entre dos de las figuras más relevantes de la historia real de la actualidad: la princesa Diana y Kate Middleton.

A pesar de que Kate ha lucido diversas joyas históricas desde que ingresó de forma oficial a la familia real, existe una pieza que ha marcado su identidad y esta sería la razón por la que hizo de la tiara Lover’s Knot, una de las favoritas de la princesa Diana, su joya predilecta.

EL origen de la tiara Lover’s Knot

La historia de la pieza se remonta a principios del siglo XX, cuando fue encargada en 1914 por la reina María a la casa Garrard, firma que a lo largo de los años fue la responsable de crear numerosas joyas para la corona.

La tiara no fue un diseño nuevo, sino una reinterpretación de una joya que ya existía y tenía raíces aristocráticas. El modelo buscó ser una réplica de la tiara Lover’s Knot de Cambridge, creada originalmente en el siglo XIX para la princesa Augusta de Hesse-Cassel, duquesa de Cambridge. Embelesada por la delicadeza del diseño que se caracterizaba por arcos de diamantes y perlas colgantes, la reina María buscó crear una pieza similar a dicha joya.

Años después, la tierra pasaría a formar parte de la colección personal de la reina Isabel II, quien la heredó en 1953. Como sucedió con muchas piezas de la familia real, su uso quedó reservado únicamente a ocasiones formales; sin embargo, la reina permitiría que otra gran figura real hiciera historia con ella.

Lady Di lució una de las tiaras más bellas Getty Images

De Diana a Kate Middleton

Cuando Diana Spencer se convirtió en la princesa de Gales en 1981, la tiara Lover’s Knot pasó a ser una de las joyas más recurrentes de la princesa, volviéndose de forma repentina una joya inseparable de Diana, quien la llevó a diversas galas diplomáticas o actos oficiales.

Su brillo y delicadeza encajaban perfectamente con el estilo romántico que tanto caracterizó a Diana, y es por esta razón que para muchos la tiara guardaba una profunda relación con ella. Tras su muerte, la Joya desapareció de la mirada pública durante unos años; sin embargo, en 2015, fue cuando Kate la sacó del archivo real para lucirla por primera vez en un evento diplomático en el Palacio de Buckingham.

Esta elección no fue al azar; para muchos seguidores de la realeza, fue una forma en la que Kate eligió representar la continuidad simbólica entre la princesa que fue una de las figuras más recordadas del siglo XX y suegra de la futura reina consorte.

La joya favoritas de Kate Middleton Getty Images

¿Por qué se convirtió en la favorita de Kate Middleton?

Diversos especialistas han señalado que la preferencia de Kate por esta tiara no solo responde a intenciones visuales, sino también narrativas. En el plano de lo estético, la tiara Lover’s Knot posee una versatilidad importante, pues su diseño permite combinarla con cualquier tipo de estilos.

Sin embargo, hay finas aventuras en las que la elección tiene un peso mayormente simbólico, pues Kate Middleton es consciente del valor histórico de la joya, así como de su rol como princesa de Gales. Por este motivo, ha buscado construir una imagen pública bastante equilibrada entre lo tradicional y lo moderno. Así que recurrió a la misma tiara que usó Diana durante mucho tiempo; ayuda a reforzar esa narrativa sin tener que dar explicaciones, utilizándola como un mensaje sutil pero poderoso.

A pesar de que la razón por la que Kate Middleton hizo de la tiara de la princesa Diana una de sus favoritas no tiene una confirmación “oficial”, es evidente para muchos que el motivo principal es la intención de Kate Middleton de dejar claro a través de la Lover’s Knot que en su rol como princesa convergen la historia, el legado y la modernidad.