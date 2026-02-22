Uñas primavera 2026: los tonos que arrasarán este año.

Si algo amo de cada cambio de temporada es elegir nuevo color de uñas primavera 2026, es ese pequeño detalle que levanta cualquier look sin necesidad de cambiar todo el clóset. Este año, los tonos que serán tendencia vienen con una mezcla deliciosa de frescura, elegancia y un toque divertido que se siente muy actual.

Las pasarelas y los expertos en belleza coinciden en que este 2026 veremos desde colores suaves y luminosos hasta tonos intensos con mucha personalidad. La clave está en elegir el que conecte contigo para adaptarlo a uñas cortas o largas, porque el manicure de esta temporada se trata de estilo sin complicaciones.

Blancos suaves y efecto “milky”

El blanco deja de ser plano y se transforma en versiones cremosas y luminosas. Tonos como el blanco lechoso o ligeramente nacarado se posicionan fuerte esta primavera-verano 2026. Son perfectos si buscas un manicure elegante, limpio y minimalista que combine con absolutamente todo.

Verdes y azules frescos que gritan primavera

Los verdes suaves (como el verde menta lechoso o el matcha) están entre los protagonistas del año porque aportan frescura inmediata y combinan increíble con looks claros, lino blanco o denim. También veremos azules delicados tipo cornflower y tonos entre azul o verde (teal) que transmiten calma, pero con personalidad.

Pasteles jelly y rosas vibrantes

Los acabados translúcidos tipo jelly regresan con fuerza, estos tonos pastel con efecto brillante hacen que las uñas se vean ligeras, luminosas y muy primaverales.

Sí, el rosa sigue reinando, desde versiones suaves hasta fucsias intensos, el rosa será uno de los colores de uñas más pedidos en primavera-verano 2026.

Tonos profundos para contraste sofisticado

Aunque la temporada es luminosa, los colores intensos como borgoña, rojo jugoso y púrpura amatista también tendrán su momento. Son ideales para un manicure sofisticado que eleva cualquier outfit de noche o evento especial.

Las uñas primavera-verano 2026 nos invitan a jugar con el color sin perder elegancia. Ya sea que prefieras tonos suaves o vibrantes, este año el protagonismo está en expresar tu personalidad… empezando por las manos.

