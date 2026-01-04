Así es el cariñoso apodo con el que George, Charlotte y Louis llaman a la reina Camilla

Con el paso del tiempo, la reina Camilla ha logrado ganarse el cariño de los hijos de su esposo, el rey Carlos III, así como el respeto del pueblo británico, pese a la compleja historia que la rodea por su relación con el monarca y la princesa Diana.

Sin embargo, los hijos de Kate Middleton y el príncipe William no se han visto influenciados por esta polémica historia, por lo que sienten un cariño genuino por Camilla, pues aunque no la llaman abuela, sí la llaman por un cariñoso apodo.

El apodo con el que George, Charlotte y Louis llaman a la reina Camilla

La esposa de Carlos III reveló durante una entrevista que los hijos de Kate y William no la llaman abuela; sin embargo, también compartió el curioso y gracioso apodo que los niños han elegido para referirse a ella.

“Para ellos soy Gaga: nada que ver con la cantante, naturalmente”, confesaba divertida la reina consorte. “En realidad, no sé si me llaman así porque piensan que estoy un poco loca, pero me encanta: lo encuentro divertido y, sobre todo, muy dulce”, dijo Camilla durante la entrevista en 2022.

Probablemente, como todos los niños, que cuando son pequeños no pronuncian bien los nombres, George no conseguía pronunciar “Gran Ma”, (bisabuela en inglés), y lo adaptó a su manera, como hizo con su bisabuela Isabel, que pasó a ser “Gan Gan”. Sus hermanos pequeños siguieron usando estos apodos, y para ellos Camilla era automáticamente “Gaga”.

Los príncipes George, Louis y Charlotte

George, Charlotte y Louis saben que la princesa Diana es su abuela y no Camilla

No se sabe por qué los hijos de William no le dicen “abuela” a Camilla, pero en el documental ‘Diana, our mother: Her live and legacy’, el príncipe reveló que siempre le ha dicho a sus hijos que tienen dos abuelas: Carole Middleton y Diana de Gales, y que deben usar otro nombre para la segunda esposa del rey Carlos III.

Por otra parte, en la biografía ‘The Duchess: Camilla Parker Bowles and Love Affair that Rocked the Crown’, se dice que la reina es muy cariñosa con sus nietos, incluyendo los hijos de Kate y William.

