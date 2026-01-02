La reina Camilla rompe el silencio y revela un episodio traumático de su adolescencia: “me atacaron en un tren”

El 31 de diciembre, BBC Radio 4 emitió un programa especial de Today dedicado a la violencia de género, con la participación de la reina Camilla, el comentarista de carreras John Hunt, su hija Amy y la ex primera ministra Theresa May.

Durante la conversación, la reina Camilla sorprendió a revelar por primera vez que había sufrido una agresión sexual durante su adolescencia, asegurando que tenía 16 o 17 años cuando fue atacada por un hombre durante un viaje en tren.

La reina Camilla habla por primera vez de la agresión sexual que sufrió en su adolescencia

El episodio se grabó en Clarence House como parte de los 16 días de Activismo Internacional contra la violencia de Género de la ONU.

“Estaba leyendo un libro y ese chico, un hombre, me atacó”, compartió la reina camilla sobre el traumático evento. “Yo me defendí”.

La esposa del rey Carlos III recuerda sentirse furiosa cuando por fin llegó a la estación de Paddington.

“Recuerdo bajar del tren y que mi madre me miró y me preguntó: '¿Por qué tienes el pelo alborotado y te falta un botón del abrigo?”, ha admitido. “Me habían atacado, pero recuerdo que estaba furiosa”.

Camilla también confesó que el recuerdo de esa experiencia había estado oculto en su cerebro durante mucho tiempo, pero finalmente decidió compartirlo para apoyar a otras víctimas.

John Hunt y su hija Amu cuentan su propia experiencia con la violencia de género

La reina Camilla invitó al comentarista de la BBC, Jonh Hunt y a su hija Amy a este especial, para que tuvieran la oportunidad de compartir su propia experiencia, pues en 2024, su esposa Carol y sus dos hijas, Hannah y Louise fueron asesinadas.

El ataque fue causado por Kyle Clifford, el ex novio de Louise, quien finalmente fue sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2025 por el delito.

“Cuando surge el tema del abuso y escucho una historia como la de John y Amy, es algo que me afecta mucho”, ha confesado la Reina.

