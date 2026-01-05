Suscríbete
¿Inspirada en Marilyn Monroe? Elle Fanning arrasa en los Critics Choice Awards con su vestido dorado

Fanning apareció envuelta en un brillo clásico, elegante y muy cinematográfico, de esos looks que te hacen pensar en el glamour de otra época.

Enero 04, 2026 • 
Karen Luna
Elle Fanning con maquillaje natural

Getty Images

Elle Fanning nos volvió a conquistar en los Critics Choice Awards 2026 no solo por su nominación a Mejor Actriz de Reparto por Sentimental Value, sino por su elección de vestido dorado que muchos describieron como una oda moderna al glamour del viejo Hollywood.

Un vestido dorado digno de Hollywood

Para esta noche tan especial en el Barker Hangar de Santa Monica, Elle eligió un vestido dorado con escote pronunciado y acabado metálico que abrazaba su figura como si fuera una segunda piel que combinó con joyería de Cartier, optando por pendientes de diamantes que le dieron ese toque elegante sin restarle protagonismo al vestido.

¿Inspiración en Marilyn Monroe?

Aunque Elle no ha declarado explícitamente que su outfit fuese un tributo a Marilyn Monroe, la elección de un vestido metálico dorado y el aura de elegancia clásica que proyectó sí recordó, en el espíritu, esa vibra de las grandes divas del cine. El glamour antiguo sigue presentes en muchas alfombras rojas y Elle supo traerlo de forma muy personal sin caer en una copia literal.

Marilyn es sinónimo de brillo, feminidad y glamour eterno, así que no es extraño que un conjunto dorado tan radiante pueda evocar mentalmente esa era dorada de Hollywood. Pero lo más importante es que Elle lo interpretó con su propio estilo fresco, moderno y auténtico.

Reacciones en redes y moda

Las reacciones no tardaron en llegar: muchos fans señalaron que el vestido dorado logró equilibrar romanticismo clásico y tendencia actual, colocándola como una de las estrellas mejor vestidas de la noche. Su look fue destacado en varias listas de estilo y entrevistas posteriores a su paseo por la alfombra roja.

Además, este vestido marca una especie de nuevo capítulo fashionista para ella, alejándose de sus elecciones más etéreas o tradicionales y abrazando siluetas más audaces.

La aparición de Elle Fanning en dorado no solo subrayó su estatus de actriz en ascenso, sino también su firme presencia como referente de estilo en las alfombras rojas. Con un vestido dorado que nos hizo pensar (aunque no literalmente) en el glamour de Marilyn Monroe, Elle brilló con luz propia en una de las noches más importantes de la temporada.

