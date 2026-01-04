Aumenta el número de donadores en Noruega tras el anuncio del trasplante de pulmón de Mette-Marit

El pasado viernes 19 de diciembre, el Palacio Real de Noruega dio a conocer que la princesa Mette-Marit estaría preparándose para un trasplante de pulmón, debido a que su estado de salud ha sufrido una fuerte recaída.

La esposa del príncipe heredero, Haakon de Noruega, fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2018, desde entonces ha estado bajo tratamiento para poder controlar los síntomas de su enfermedad; sin embargo, no dieron los resultados esperados.

El efecto Mette-Marit: así han aumentado el número de donadores en Noruega

Durante una entrevista para NRK, radiodifusora pública nacional de Noruega, en la que estuvo acompañada de su esposo Haakon, la princesa habló por primera vez de su estado de salud.

“Ha sido un largo proceso mental, para mí, llegar hasta aquí. Siempre he tenido la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicación, y la evolución ha sido bastante lenta hasta ahora”.

Ahora, el mismo medio ha revelado que el pueblo de Noruega ha demostrado su solidaridad con la princesa heredera, pues tras darse a conocer el posible trasplante de pulmón de Mette-Marit, el número de donadores se incrementó.

Tras el comunicado y la entrevista, el registro nacional de donantes experimentó un aumento histórico: pasó de entre 50 y 80 inscripciones diarias a superar las 1,100 en un solo día.

En los días posteriores al anuncio del posible trasplante pulmonar, se registraron más de 2,500 nuevas solicitudes, un repunte que las autoridades sanitarias atribuyen directamente al impacto del mensaje de la royal.

“Hemos visto un aumento tremendo Es sencillamente fantástico y muy gratificante”, dijo Cathrine Marie Lofthus, directora de la Dirección Noruega de Salud. “Hemos trabajado en muchas ocasiones para que la gente se registre como donante de órganos, y el aumento que hemos visto ahora es realmente impresionante”.

¿Por qué sorprende la reacción del pueblo noruego al estado de salud de Mette-Marit?

Los problemas de salud de Mette-Marit se dan a conocer en medio de la polémica, pues Marius Borg, hijo primogénito de la princesa heredera, está por enfrentar un juicio donde se le acusa de 32 delitos, que incluyen acusaciones por abuso sexual.

La princesa y su esposo Haakon de Noruega, han recibido críticas negativas sobre su papel como padres, e incluso se les ha acusado de posible encubrimiento, por lo que el apoyo del pueblo ha sido sumamente sorprendente para la princesa.

