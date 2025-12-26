Mette-Marit y Haakon de Noruega reflexionan sobre las dificultades de su 2025 y el caso Marius Borg: “Nos juzgaron como padres”

Como cada año, la familia real noruega hace un repaso de los acontecimientos que marcaron su año, a través de un programa especial que se transmite en la televisión estatal, donde participan los reyes Harald y Sonia de Noruega, acompañados del príncipe heredero Haakon de Noruega y su esposa Mette-Marit.

En medio de su delicado estado de salud, Mette-Marit y Haakon de Noruega, decidieron hablar de lo más difícil para ellos, el caso Marius Borg, hijo primogénito de la princesa heredera, por el que ha recibido críticas y juicios dolorosos.

Mette-Marit y Haakon de Noruega hablan del caso Marius Borg en su reflexión de fin de año

Marius Borg, hijo de Mette-Marit, enfrenta un juicio por 32 delitos que incluyen agresión sexual, un caso que ha tomado protagonismo en la familia real noruega y que ha causado una gran impacto en los príncipes herederos.

Durante su tradicional reflexión de fin de año, Mette-Marit junto a su esposo Haakon, han detallado sobre cómo enfrentarán el próximo juicio que se celebrará en febrero de 2026.

“Por supuesto, pensamos mucho en cómo sería estar en esa situación para todos los que, de una u otra forma, son parte del caso. Todos sus seres queridos, sus familias, sus allegados. Esto es difícil para todos”, explicaba el príncipe heredero Haakon.

Cuando fueron cuestionados sobre su posible asistencia al juicio de Marius Borg, Haakon respondió: “Tenemos una postura definida, pero todavía no es el momento de explicarla. Será un asunto que trataremos cuando corresponda”.

Sin embargo, Mette-Marit ha señalado que lo más difícil ha sido enfrentar las críticas que han recibido como padres, en especial ella, que ha sido acusada de encubrir a su hijo.

“Creo que ha sido bastante exigente que me acusaran de cosas tan graves, cosa que por supuesto no he hecho”, explicó con rostro serio. “Lo que más me dolió fue que nos juzgaran por cómo actuamos como padres, por no haberlo tomado en serio”, confesaba Mette-Marit.

Mette-Marit se defiende de las acusaciones por supuestamente encubrir a su hijo Marius Borg

La esposa de Haakon, reflexiona sobre lo difícil que es ser padre y la forma en cómo se intenta educar a los hijos de la mejor forma.

“Ser padre es una de las experiencias más vulnerables que se pueden vivir, especialmente en nuestra situación. Implica una enorme carga de culpa propia. Que nos critiquen tan duramente en un momento en el que intentamos hacer lo mejor posible, buscando ayuda profesional y recibiéndola, no solo nosotros, también el padre de Marius, resulta muy difícil. Cuando se realizan críticas tan severas sobre lo que haces, al menos deberían basarse en hechos correctos”, explicó tras una larga pausa.

Mette-Marit también señaló que parte de ser padre, es cometer errores, y que las críticas que ha recibido, debería de estar basadas en hechos correctos, y con información falsa.

“Por supuesto, cometemos errores como cualquier persona; es algo con lo que tenemos que vivir. Así es ser humano, así es ser padre”, afirmó Mette-Marit.

Mette-Marit ha enfrentado las críticas y la posibilidad de que su primogénito sea sentenciado a varios años en prisión, en medio de sus graves problemas de salud, pues recientemente se dio a conocer de manera oficial que podría someterse a un trasplante de pulmón, debido a las complicaciones de la fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada en 2018.

