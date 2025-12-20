Suscríbete
¿Es la princesa Ingrid Alexandra la esperanza de la monarquía de Noruega? Aseguran que es su salvadora

A sus 21 años, la princesa Ingrid Alexandra, hija del príncipe heredero Haakon, es considerada por muchos como la gran esperanza de la Casa de Glücksburg.

Diciembre 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
La Casa Real de Noruega atraviesa uno de sus periodos más difíciles: entre escándalos y graves problemas de salud, la monarquía se muestra debilitada, y todas las miradas están puestas en su futura heredera, la princesa Ingrid Alexandra, hija de Haakon y Mette-Marit.

La salud de Mette-Marit, que cada día se ve más deteriorada, también se ha visto afectada por los escándalos protagonizados por su hijo mayor, Maius Borg, quien está a punto de ser llevado a juicio por 32 delitos, incluyendo agresiones sexuales.

Ingrid Alexandra de Noruega se perfila como la esperanza de la monarquía

La princesa Ingrid Alexandra ha regresado de Sidney, donde realiza sus estudios universitarios, para encontrarse con su familia para las fiestas navideñas; sin embargo, ya ha tenido que asistir a algunos compromisos reales, como su debut en el Premio Nobel.

En Noruega, solo unos pocos miembros de la familia real participan activamente en las labores de la monarquía. Entre ellos se encuentran el rey Harald, la reina Sonja, el príncipe heredero Haakon con su esposa Mette-Marit, y su hija Ingrid, quienes son los únicos que desempeñan funciones oficiales.

Y aunque solo tiene 21 años, Ingrid Alexandra sabe que el mayor peso se encuentra sobre sus hombros, pues se convertirá en la primera reina de Noruega en 600 años, un hecho histórico que la pone en la mira.

¿Cómo enfrenta la princesa Ingrid Alexandra los escándalos de su hermano Marius Borg?

Los últimos meses han sido difíciles para la princesa, a quien se le preguntó sobre el caso judicial que rodea a su medio hermano durante una entrevista en la Universidad de Sídney.

Por supuesto que es difícil. Tanto para los que estamos cerca, como para mí como hermana y para mamá y papá. Y, por supuesto, para todos los afectados por el caso”, declaró a NRK.

Ingrid Alexandra admitió que era difícil estar tan lejos de su familia durante el caso, pero luego se negó a hacer más comentarios y añadió: “No sé si quiero entrar en más detalles”.

Ingrid Alexandra de Noruega ha recibido formación militar

Al igual que otras futuras herederas como Leonor de Borbón o Amalia de Holanda, Ingrid Alexandra también recibió formación militar, que comenzó en enero de 2024,en un plan de servicio militar con duración de 12 meses.

Su servicio militar lo realizó en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte, como una de los 9.900 noruegos seleccionados ese año, y tras recibir una formación inicial de ocho semanas en la escuela de reclutas, se le asignó un puesto de servicio y se sometió a una educación especial seguida de un periodo de formación y prácticas.

El comandante de la compañía, Hågen Vangsnes, reveló entonces que la princesa: “tiene que fregar los suelos, hacer la cama y asistir a las clases. Tenemos las mismas expectativas con ella que con el resto de soldados”.

En septiembre, la Casa Real anunció que había servido como artillera en un vehículo de combate CV-90 y reveló que prolongaría su servicio tres meses más.

