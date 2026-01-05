La romántica declaración de amor de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards

El pasado 4 de enero se celebraron los Critics Choice Awards en Santa Mónica, California, donde se dieron cita las celebridades más importantes del momento para dar por inaugurado el inicio de la temporada de premios.

Entre el despliegue de belleza y glamour, el actor Timothée Chalamet de 30 años y su novia Kylie Jenner de 28, fueron de los que más llamaron la atención a su llegada a la alfombra roja, pero sobre todo, cuando protagonizaron uno de los momentos más románticos de la noche.

Timothée Chalamet le declara su amor a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards

Todo ocurrió cuando Timothée subió al escenario para recoger su premio como Mejor Actor por su actuación en la película, Marty Supreme, donde interpreta a un ambicioso jugador de tenis de mesa en la década de los 50.

“Tengo mucha gente a la que agradecer. No sé si volveré a estar aquí arriba, así que denme un segundo”, dijo el actor que admitió sentirse muy nervioso y abrumado por el momento.

Luego agradeció a sus compañeros con los que compartía nominación, y dedicó profundas palabras al director de la película, Josh Safdie.

“Has creado una historia sobre el sueño con el que te identificas y no has predicado al público sobre lo que está bien y lo que está mal. Creo que deberíais contar historias así, así que gracias por este sueño”, dijo.

Sin embargo, el momento que se viralizó, fue cuando le tocó el turno a Kylie Jenner:

“Gracias a mi compañero de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te quiero. No podría hacer esto sin ti”, mientras Kylie desde el público, le decía también “Te quiero”.

Historia de amor y Kylie Jenner y Timothée Chalamet

El gesto significó un antes y un después en la relación entre Chalamet y Jenner, quienes han optado por mantener un perfil bajo desde que su romance salió a la luz.

Aunque comenzaron su romance hace tres años, fue a partir de mayo de 2025 cuando empezaron a dejarse ver juntos en eventos de alto perfil, como la alfombra roja de los premios David di Donatello en Roma.

Más recientemente, en diciembre, sorprendieron con una aparición coordinada en trajes de cuero color naranja, posando relajados y sonrientes ante las cámaras.

