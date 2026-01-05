Leighton Meester y Adam Brody confirman que son la pareja más elegante de los Critics Choice Awards

Leighton Meester eligió un vestido que nos enamoró con un tono lila, parte de la colección Carolina Herrera Spring-Summer 2026 RTW. Con un diseño columnar ligeramente semitransparente con detalles sutiles que le dieron un aire moderno y a la vez suave, perfecto para una noche de premios.

Para acompañar el look, combinó con joyería elegante de Chopard, que fue el toque de brillo sin restarle protagonismo al vestido. ¡El resultado fue un outfit delicado y perfecto para esta ocasión!

Adam Brody: clásico con un giro cool

Mientras Leighton apostó por un tono llamativo, Adam Brody mantuvo un estilo más clásico con un traje elegante que complementó el conjunto de su esposa sin opacarlo. Juntos formaron una dupla armoniosa y chic sobre la gala.

Aunque Brody no estuvo nominado esa noche, su presencia fue igual de celebrada por el público y los fans que aplaudieron no solo sus elecciones de moda, sino la complicidad que siempre muestran cuando caminan juntos frente a las cámaras.

¿Por qué este momento fue especial?

Los Critics Choice Awards suelen ser uno de los eventos más fashionistas de la temporada de premios, y esta aparición de Adam y Leighton no fue la excepción. Más allá del glamour, lo que muchos fans amaron fue ver a la pareja unida, elegante y en sintonía, dando una imagen fresca y auténtica que no pasa desapercibida.

Además, elegir un color como el lila para Leighton fue una decisión de moda arriesgada pero ganadora, ya que se estaba destacando entre tonos más tradicionales como negro o rojo, y logró que muchas personas hablaran de su look en redes sociales y medios de estilo.

La gala de los Critics Choice Awards 2026 fue una pasarela de grandes estilos, Adam Brody y Leighton Meester definitivamente dejaron su huella con una mezcla de glamour elegante, moda contemporánea y una química que sigue cautivándonos.

