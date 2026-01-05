Suscríbete
Moda

Ariana Grande lleva el vestido rosa que estará de moda todo el 2026 en la gala de los Critics Choice Awards

Ariana Grande inaugura la temporada de premios con el vestido rosa inspirado en la famosa actriz de Broadway, Diahann Carroll, en los Oscar de 1969.

Enero 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ariana Grande deslumbra en los Critics Choice Awards con vestido rosa y destellos

Ariana Grande deslumbra en los Critics Choice Awards con vestido rosa y destellos

Getty Images

Este fin de semana se llevó a cabo la 31ª edición de los Critics Choice Awards, dando inicio oficial a la temporada de premios, un encuentro donde las grandes figuras del cine deslumbran con su talento, estilo y un inigualable despliegue de glamour.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Ariana Grande, estrella de Wicked, quien deslumbró en la alfombra roja con un vestido rosa cubierto de destellos, una elección que rinde homenaje a la elegancia atemporal del Old Hollywood y a su personaje de Glinda.

Te podría interesar: Uñas 2026: 5 tendencias de manicure en los Critics Choice Awards

Lo último:
Street Style - Berlin - July, 2024
Moda
El calzado comfy chic ideal para las +40 que se impone este verano 2025 (y combina con todo)
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez
letizia portada.png
El gesto stylish de Letizia Ortiz que confirma la tendencia en cortes de pelo 2025
Julio 01, 2025
 · 
Natalia López Gómez

Ariana Grande deslumbra en los Critics Choice Awards con vestido rosa y destellos

Inspirado en su personaje de Glinda en la película Wicked, Ariana Grande se robó todas las miradas con un vestido en color rosa firmado por Alberta Ferretti, un diseño de escote imperio confeccionado en satén y acompañado por una capa de tul blanco bordada con aplicaciones de flores de plata y cristales.

Ariana Grande deslumbra en los Critics Choice Awards con vestido rosa y destellos

Ariana Grande deslumbra en los Critics Choice Awards con vestido rosa y destellos

Getty Images

Sin embargo, este look también cuenta con inspiración del pasado, pues con ayuda de su estilista, Law Roach, ha logrado rendir homenaje a una de las artistas más icónicas del Broadway de los 60.

En 1969, Diahann Carroll, acudió a los Oscar de 1969 luciendo un vestido casi idéntico al de Ariana Grande, pero diseñado por William Travilla, uno de los looks más recordados de aquella época por su belleza.

Diahann Carroll en los Oscar de 1969

Diahann Carroll en los Oscar de 1969

Archivo Getty Images

El estilo de Ariana Grande inspirado en Wicked

Desde que comenzó la gira de prensa para promocionar la segunda parte de Wicked, Ariana Grande ha apostado por looks en color rosa y tonos pastel, evocando la estética de su personaje en el mundo ficticio del film.

Sin embargo, tras terminar la temporada de premios, Ariana dará comienzo a su gira musical, y se espera que se desprenda de su personaje en el cine, para mostrar un estilo más personal y auténtico; sin embargo, podría seguir influenciado por esta estética glamurosa que ha mostrado en los últimos años.

Te podría interesar: ¿Inspirada en Marilyn Monroe? Elle Fanning arrasa en los Critics Choice Awards con su vestido dorado

Ariana Grande
Melisa Velázquez
Relacionado
Timothée Chalamet le declara su amor a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards
Entretenimiento
La romántica declaración de amor de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards
Enero 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las tendencias de uñas en los Critics Choice Awards 2026
Belleza
Uñas 2026: 5 tendencias de manicure en los Critics Choice Awards
Enero 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
5 diseños de uñas acrílicas que estarán de moda en 2026 y rejuvenecen las manos.png
Belleza
5 diseños de uñas acrílicas que estarán de moda en 2026 y rejuvenecen las manos
Enero 04, 2026
 · 
Lily Carmona
Kate Middleton es elogiada por su talento y buen gusto en diseño de interiores
Realeza
Esta habría sido la razón detrás de que los regalos navideños de Kate Middleton cubrieran un “mal hábito” de la princesa
Enero 04, 2026
 · 
Lily Carmona