Ariana Grande lleva el vestido rosa que estará de moda todo el 2026 en la gala de los Critics Choice Awards

Este fin de semana se llevó a cabo la 31ª edición de los Critics Choice Awards, dando inicio oficial a la temporada de premios, un encuentro donde las grandes figuras del cine deslumbran con su talento, estilo y un inigualable despliegue de glamour.

Una de las grandes protagonistas de la noche fue Ariana Grande, estrella de Wicked, quien deslumbró en la alfombra roja con un vestido rosa cubierto de destellos, una elección que rinde homenaje a la elegancia atemporal del Old Hollywood y a su personaje de Glinda.

Te podría interesar: Uñas 2026: 5 tendencias de manicure en los Critics Choice Awards

Ariana Grande deslumbra en los Critics Choice Awards con vestido rosa y destellos

Inspirado en su personaje de Glinda en la película Wicked, Ariana Grande se robó todas las miradas con un vestido en color rosa firmado por Alberta Ferretti, un diseño de escote imperio confeccionado en satén y acompañado por una capa de tul blanco bordada con aplicaciones de flores de plata y cristales.

Ariana Grande deslumbra en los Critics Choice Awards con vestido rosa y destellos Getty Images

Sin embargo, este look también cuenta con inspiración del pasado, pues con ayuda de su estilista, Law Roach, ha logrado rendir homenaje a una de las artistas más icónicas del Broadway de los 60.

En 1969, Diahann Carroll, acudió a los Oscar de 1969 luciendo un vestido casi idéntico al de Ariana Grande, pero diseñado por William Travilla, uno de los looks más recordados de aquella época por su belleza.

Diahann Carroll en los Oscar de 1969 Archivo Getty Images

El estilo de Ariana Grande inspirado en Wicked

Desde que comenzó la gira de prensa para promocionar la segunda parte de Wicked, Ariana Grande ha apostado por looks en color rosa y tonos pastel, evocando la estética de su personaje en el mundo ficticio del film.

Sin embargo, tras terminar la temporada de premios, Ariana dará comienzo a su gira musical, y se espera que se desprenda de su personaje en el cine, para mostrar un estilo más personal y auténtico; sin embargo, podría seguir influenciado por esta estética glamurosa que ha mostrado en los últimos años.

Te podría interesar: ¿Inspirada en Marilyn Monroe? Elle Fanning arrasa en los Critics Choice Awards con su vestido dorado