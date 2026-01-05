Uñas 2026: 5 tendencias de manicure en los Critics Choice Awards

Más allá de los vestidos y el maquillaje, los diseños de uñas se robaron el protagonismo en la alfombra roja de los Critics Choice Awards, las celebridades aprovecharon esta importante gala para adelantar las tendencias de manicure que se convertirán en las grandes estrellas del 2026.

La gran apuesta de las famosas fueron los tonos nude con acabados perlados y matices cremosos, capaces de iluminar las manos y aportar un look moderno y rejuvenecedor, elegante y naturalmente sofisticado.

Las tendencias de uñas en los Critics Choice Awards 2026

Los tonos nude fueron los grandes protagonistas de la noche, con sus versiones pulidas y luminosas, que van desde beige rosado hasta tonos lechosos, la elección perfecta para equilibrar looks glamorosos sin robar protagonismo al outfit.

Milky white de Kylie Jenner

Famosa por sus uñas coloridas y extravagantes, Kylie fue una de las celebridades que optó por los tonos nude y lució uñas milky white, un blanco lechoso que lució extremadamente elegante en sus uñas larguísimas.

Beige de Jessica Biel

La actriz apostó por llevar un tono beige, un tono cremoso que acompañó con uñas en forma de almendra para conseguir un efecto mucho más natural y cálido que estiliza sus manos y las rejuvenece de forma natural.

Rosa empolvado con efecto nacarado de Amanda Seyfried

La actriz Amanda Seyfried apostó por un tono rosa empolvado, pero con un efecto ligeramente nacarado para darle un brillo sutil a su manicure de uñas cortas que aportan naturalidad sin restar elegancia y glamour.

Manicure francés de Ariana Grande

Las uñas francesas de la protagonista de Wicked causaron sensación, Ariana apostó por este diseño en un look largo y almendrado que estiliza sus manos de inmediato, aportando elegancia a su look de transparencias blancas.

Clean nails de Elle Fanning

La actriz, que siempre acapara miradas con sus estilismos sofisticados, apostó por una manicure natural, las clean nails se definen por su estética minimalista, con un acabado pulido y elegante que realza la belleza de las manos de forma sutil y sin esfuerzo.

Con estas propuestas, los Critics Choice Awards confirmaron que el manicure es un detalle esencial para completar cualquier look de alfombra roja y una ventana clara a las tendencias que definirán el próximo año.

