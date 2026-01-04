¡Año nuevo, estilo nuevo! 5 cortes de pelo versátiles que le quedan bien a todas a partir de los 40

El 2026 acaba de iniciar y enero es la excusa perfecta para estrenar un cambio de look y dejar atrás esa melena que quizás ya no nos está haciendo sentir tan cómodas, pues estamos en el mood de comenzar el año con una versión completamente diferente de nosotras mismas.

Esta temporada, las tendencias capilares estarán apostando por abrazar el volumen y las capas fluidas, pues la estética “desenfadada” seguirá dominando las tendencias, pero sin comprometer la elegancia y la sofisticación de nuestra imagen.

Si tú, como muchas de nosotras, estás apostando por realizar un cambio significativo en tu apariencia, revisa estos cortes de pelo versátiles que le quedan bien a cualquier mujer que quiere lucir una imagen impecable este año.

French bob

El buen francés es la definición de la elegancia, y a diferencia del bob tradicional, que suele ser un poco rígido, esta opción se caracteriza por llevar las puntas texturizadas. Recuerda que todas las versiones del bob estarán en tendencia este año; sin embargo, es totalmente válido buscar algo diferente al corte clásico, y el francés es una gran alternativa para ello.

Gracias a su estructura, es un corte que ayuda a levantar visualmente nuestra mandíbula, dándole un aspecto más firme y definido a nuestro rostro; es por ello que es la gran apuesta para aquellas que buscan un peinado que sea favorecedor y rejuvenecedor al mismo tiempo.

Corte mariposa

Aunque existe la versión corta de este estilo, la realidad es que se convierte en una opción cuando no queremos comprometer tanto el largo de nuestra melena. El corte mariposa ya había tenido su época de boom el año pasado y antepasado; sin embargo, esas versiones apostaban por incluir en su estructura capas muy cortas para crear volumen en exceso. Este año, el movimiento se agrega de forma estratégica, así que se estará llevando con capas más largas para resaltar también la textura natural del pelo.

Corte midi

Aunque estamos acostumbradas a ver este corte en su característica versión a la altura de las clavículas, este 2026 se reinventa para hacer un corte a esa misma longitud, pero apostando por la inclusión de capas en U que le dan mucho movimiento a la melena y evitan ese corte recto y rígido.

Este estilo es recomendado en mujeres de pelo lacio y fino, donde la estructura y caída de las capas largas permitirá que se aprecie mucho mejor, aunque no es una regla universal, pues puedes realizarlo con la textura de pelo que tengas.

Corte Shaggy

Al igual que pasó con el corte mariposa, el shag apuesta por lucir este 2026 capas que sean marcadas, pero no tan cortas, pues su objetivo es crear volumen, pero al mismo tiempo agregar cuerpo a la melena. Una de las grandes ventajas de este corte es que luce increíble con flequillo, con el cual podemos enmarcar nuestro rostro para hacerlo ver más delicado, fino, fresco y juvenil. Este estilo también es un gran aliado de las melenas naturales, así que si cuentas con un pelo natural de textura ondulada o con mucha densidad, seguramente se convertirá en tu favorito.

Corte bixie

Si eres amante del pelo supercorto, pero no quieres llegar a realizarte un pixie por completo, la opción para ti es apostar por un bixie. Este corte de pelo es un híbrido entre un corte bob y el pixie; cuenta con la longitud del primero, pero con la textura del segundo, conformando su estructura por pequeñas capas cortas que agregan volumen al pelo mientras enmarcan el rostro, generando un efecto lifting visual.

Gracias a su longitud, la zona del cuello queda despejada y es muy sencillo estilizar la silueta gracias a esto, por lo que si quieres también algo que te haga ver más erguida, este corte es la elección perfecta.

El 2026 ya comenzó y no hay mejor forma de disfrutar de los primeros días y darle la bienvenida que apostando por alguno de estos cortes de pelo, que no solo son tendencia, sino que también favorecen y ayudan a resaltar la belleza natural del rostro. ¿Estás lista para decirle ‘hola’ a tu nueva versión?