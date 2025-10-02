Cuando Jennifer Lawrence apareció en Paris Fashion Week 2025, no solo lo hizo con atuendos que cortaban la respiración, también con detalles de belleza que marcaron la diferencia. Uno de ellos es ese flequillo (o retoque sutil en su peinado) que puso los ojos en primer plano. ¿Te has preguntado qué tipo de flequillo realmente hace brillar la mirada? Aquí te cuento como amante de la moda lo que noté, y algunos tips para que tú también puedas elegir el ideal.

¿Por qué fijarnos tanto en el flequillo?

¡Nuestros ojos son casi siempre lo primero que ven los demás! El color, la forma, las sombras pueden afectar muchísimo, pero un buen flequillo puede ser el marco perfecto porque centúa, dirige la mirada, suaviza o dramatiza dependiendo del estilo y en un escenario como Paris Fashion Week, donde cada detalle cuenta, este tipo de accesorios “naturales” se vuelven poderosos.

Lo que hizo Jennifer Lawrence: sencillez con impacto

En una de sus apariciones más comentadas, Jennifer Lawrence combinó aires clásicos con cortes modernos. Se vio con ondas suaves en el pelo, acompañado de un flequillo recién recortado que caía ligeramente sobre la frente, no demasiado pesado, justo lo necesario para dar estructura al rostro y sacar el máximo partido a sus ojos. Un maquillaje humo-azulado en los párpados terminó de redondear el cuadro, haciendo que su mirada se viera profunda, misteriosa, pero accesible.

Ese tipo de flequillo (ni demasiado recto, ni demasiado largo) crea un equilibrio que enmarca sin ocultar, deja brillar la ceja, aporta estilo sin opacar lo demás.

¿Qué flequillo resalta los ojos? Jennifer Lawrence luce el mejor look en Paris Fashion Week 2025 Getty Images

¿Qué tipos de flequillo favorecen más los ojos?

Aquí te dejo los estilos de flequillo que más vi funcionar, tanto en pasarelas como en street style, y los que podrían ser perfectos contigo:

Flequillo abierto o cortina : esos que se dividen al centro o ligeramente hacia un lado. Iluminan los ojos, permiten que entre luz y suavizan la frente.

: esos que se dividen al centro o ligeramente hacia un lado. Iluminan los ojos, permiten que entre luz y suavizan la frente. Micro flequillo : corto, con bastante espacio sobre las cejas. Funciona si los ojos están bien definidos, porque realmente los convierte en el enfoque absoluto.

: corto, con bastante espacio sobre las cejas. Funciona si los ojos están bien definidos, porque realmente los convierte en el enfoque absoluto. Flequillo largo ligeramente ladeado : ideal si tienes ojos grandes o cejas densas; ayuda a equilibrar proporciones y dar un aire bohemio.

: ideal si tienes ojos grandes o cejas densas; ayuda a equilibrar proporciones y dar un aire bohemio. Sin flequillo, pero con flequillo falso / capa que imita flequillo: si no quieres compromiso permanente, peinados con capa adelante, o mechones sueltos pueden lograr un efecto similar.

Consejos para elegir el flequillo ideal

Tipo de rostro: si tu frente es amplia, un flequillo que la acorte visualmente ayuda; si tu frente es pequeña, mejor opciones ligeras que despejen un poco. Textura del cabello: el pelo liso permite flequillos rectos limpios, pelo ondulado o rizado puede necesitar flequillos suaves, menos estructurados. Frecuencia de mantenimiento: cortar flequillo requiere visitas al estilista; si prefieres algo de bajo mantenimiento, apuesta por pelo con capas frontales que puedas peinar hacia adelante. Maquillaje de ojos: el flequillo resalta más si el maquillaje acompaña; sombras que contrasten, cejas bien definidas, máscara de pestañas que abra la mirada.

Lo que más me inspira de Jennifer Lawrence no es solo que el flequillo esté de moda, sino que lo lleva con naturalidad. No hay sobrecarga, ni artificios que restan; hay autenticidad, sutileza y eso es lo que hace que un look destaque pues al sentirse bien, reflejar quién eres, y que cada elección de estilo (vestido, maquillaje, peinado) sume, no compita.

Si te animas a cambiar, prueba primero con estilos flexibles como un flequillo falso, juega con clips, con pinzas. Lo importante es que los ojos, los tuyos, se vean vivos, expresivos, y brillen. Porque al final, un flequillo bien elegido no es solo moda, es una forma de enmarcar tu mirada al mundo.

