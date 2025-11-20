Meghan Markle habla del amor de Harry en una inusual declaración pública

Meghan Markle habla como nunca antes de su matrimonio con el príncipe Harry, la duquesa de Sussex ha revelado algunas de las cosas que más ama de su esposo y cómo le ha ayudado a cambiar su forma de ver la vida.

En una entrevista reciente, también compartió detalles sobre las claves que mantienen su matrimonio sólido, incluso bajo los reflectores, y cómo Harry se ha convertido en su principal apoyo.

Meghan Markle revela detalles sobre su matrimonio con el príncipe Harry

El pasado 19 de noviembre, la revista Harper’s Bazaar, publicó una de las entrevistas más sinceras de Meghan Markle, junto a una impresionante sesión de fotos, donde la duquesa de Sussex, reveló a detalle cómo funciona su mediático matrimonio con el príncipe Harry.

“Creo que mis límites se han fortalecido”, dijo sobre estar todo el tiempo en el foco de atención. “Uno encuentra diferentes maneras de protegerse”.

Es entonces cuando comienza a hablar sobre el profundo amor que Harry siente por ella, a quien llama cariñosamente “H”, a lo largo de la entrevista.

“Me ama con tanta intensidad y plenitud, y además tiene una perspectiva diferente porque ve medios de comunicación que yo no veo”, dijo. “Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre me apoyará”.

Parte del encanto de su marido, según Meghan, reside en que es “alguien que posee una capacidad de asombro y una alegría infantil”.

“Eso me atrajo muchísimo, y él supo sacarlo a relucir en mí”, añadió. “Eso se ha reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso en los negocios, quiero que juguemos, nos divirtamos, exploremos y seamos creativos”.

¿Cómo combina Meghan Markle su vida personal con la profesional?

Durante la conversación, Meghan también habló de lo mucho que le gusta poder tener tiempo para su vida laboral, sin descuidar su vida personal y familiar, pues una de sus cosas favoritas, es poder pasar tiempo con Archie y Lilibet.

“Me encanta poder hacer ambas cosas”, dijo Meghan. “Jugar en el arenero con mis hijos y estar en primera fila en un concierto. Creo que en el momento en que empiezas a basar todas tus decisiones personales en el juicio de los demás, pierdes tu autenticidad”.

