Suscríbete
Belleza

Rubio vainilla latte: El tono de pelo que rejuvenece la mirada a los 40 y 50

El rubio vainilla latte se perfila como uno de los tintes más favorecedores para quienes buscan iluminar el rostro y suavizar los rasgos a partir de los 40 y 50.

Noviembre 20, 2025 • 
Melisa Velázquez
Rubio vainilla lette para rejuvenecer después de los 40

Rubio vainilla lette para rejuvenecer después de los 40

Getty Images

Si estás buscando un tono de pelo que te ayude a rejuvenecer de manera natural, el rubio vainilla latte podría convertirse en uno de tus mejores aliados para conseguir un efecto juvenil y moderno.

Y es que de acuerdo con los expertos en coloración, este tono de pelo tiene la capacidad de aclarar visualmente la mirada sin endurecer las facciones, algo que suele ocurrir con tonos más fríos o platinados.

¿Cómo es el rubio vainilla latte y por qué rejuvenece?

El rubio vainilla latte está inspirado en las mezclas cremosas del café, combinando matices cálidos como el dorado, el beige y algunos toques de vainilla que iluminan de manera natural, creando un efecto antiedad instantáneo.

Se caracteriza también por su efecto luminoso pero sutil, con una imagen sofisticada que es fácil de mantener.

¿Cómo llevar el rubio vainilla latte?

Su gran versatilidad permite adaptarse tanto a pieles claras como a tonos medios, y se adapta con facilidad a diferentes estilos de corte y textura capilar, además de favorecer a la cobertura de canas de manera natural.

Balayage

Es una de las técnicas de coloración más populares del momento, ya que difumina las diferentes tonalidades del rubio vainilla latte, para conseguir un acabado natural y moderno que favorece a todos los tonos de piel.

Babylights

Se caracteriza por ser una técnica elegante y muy favorecedora, ya que busca iluminar la melena sin generar cambios drásticos, gracias a sus mechas ultra finas que se aplican de forma estratégica y difuminadas.

Mechas difuminadas

A diferencia de las mechas tradicionales, esta técnica trabaja transiciones suaves entre la raíz y los medios, creando un degradado imperceptible que aporta dimensión sin líneas marcadas, que iluminan el rostro de forma estratégica, suaviza los rasgos e incluso rejuvenece la melena.

Highlights

Estas mechas, se caracterizan por aclarar secciones específicas del pelo desde la raíz, que aportan luz, contraste y movimiento, logrando un acabado dinámico que rejuvenece instantáneamente la melena.

Si buscas un rubio cálido, elegante y con un acabado moderno, el balayage rubio vainilla latte es una apuesta segura para renovar tu look esta temporada.

tintes
Melisa Velázquez
Relacionado
Amalia de Holanda revive uno de los icónicos vestidos de Máxima de Holanda
Realeza
Amalia de Holanda reinventa un vestido de su madre Máxima y luce espectacular en evento oficial junto a su padre
Noviembre 20, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Meghan Markle revela detalles sobre su matrimonio con el príncipe Harry
Realeza
Meghan Markle habla del amor de Harry en una inusual declaración pública
Noviembre 20, 2025
 · 
Melisa Velázquez
7 diseños de uñas navideñas elegantes que elevarán tu look (y todas pedirán este diciembre).png
Belleza
7 diseños de uñas navideñas elegantes que elevarán tu look (y todas pedirán este diciembre)
Noviembre 19, 2025
 · 
Lily Carmona
¡Espectacular a los 50! Los 5 cortes de pelo que afinan, rejuvenecen y dan volumen a la melena.png
Belleza
¡Espectacular a los 50! Los 5 cortes de pelo que afinan, rejuvenecen y dan volumen a la melena
Noviembre 19, 2025
 · 
Lily Carmona