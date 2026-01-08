Suscríbete
Vincent y Josephine de Dinamarca cumplen 15 años y comienzan a marcar caminos distintos

Los mellizos del príncipe heredero Frederik y la reina Mary, celebran su cumpleaños entrando en una etapa.

Enero 08, 2026 • 
Karen Luna
Vincent y Josephine de Dinamarca.jpg

Vincent y Josephine de Dinamarca cumplen 15 años

@detdanskekongehus

Cumplir 15 años siempre se siente como cruzar una puerta invisible porque ya no eres un niño, pero tampoco un adulto, y todo empieza a moverse un poco. Así viven este momento los príncipes Vincent y Josephine de Dinamarca, los mellizos de la familia real danesa, que celebran su cumpleaños entrando en una etapa marcada por grandes cambios.

Un mismo cumpleaños, dos caminos que empiezan a separarse

Aunque nacieron juntos y han crecido prácticamente de la mano, hoy es evidente que cada uno empieza a construir su propio ritmo. Vincent sigue con sus estudios en Copenhague, rodeado su familia, en un entorno estable que le permite avanzar, aprender y crecer sin prisas.

Josephine, en cambio, decidió dar un paso distinto a sus 15 años, comenzó una nueva etapa en un internado en Jutlandia. Mudarse, adaptarse y empezar de cero no es fácil para nadie, mucho menos a esa edad. Pero para ella, este cambio también significa libertad y descubrimiento.

Josephine y el espacio para ser creativa

En este nuevo entorno, Josephine está explorando su lado artístico, una faceta que empieza a definirla y que la aleja, poco a poco, de la imagen rígida que muchos aún asocian con la realeza. Elegir un internado no es solo una decisión académica: es una forma de aprender a estar sola, a tomar decisiones y a conocerse mejor.

Vincent y Josephine pertenecen a una generación de la realeza danesa que crece con más libertad y menos presión pública. No están en el centro de los reflectores todos los días, y eso les permite vivir su adolescencia de una forma más real.

Un cumpleaños que no habla de títulos, sino de etapas

Este cumpleaños número 15 no va de protocolos ni de discursos oficiales, sino de crecer, de separarse un poco para encontrarse mejor y de empezar a tomar decisiones propias. Vincent y Josephine celebran algo más que un año más de vida, ellos celebran el inicio de quienes están empezando a ser.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
