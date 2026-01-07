Justin Baldoni asegura que Blake Lively le “tendió una trampa” tras negarse a usar doble de cuerpo

Si pensábamos que la tensión entre Blake Lively y Justin Baldoni, protagonistas de la cinta “It Ends With US”, estaba por llegar a su fin de cara al juicio que se celebrará en mayo de este año, estábamos muy equivocadas, pues los nombres de los protagonistas vuelven a colocarse bajo los reflectores, pero esta vez a raíz de la revelación de mensajes privados enviados por Justin.

En estos textos, el actor y director afirma que Blake le habría “tendido una trampa” durante el rodaje de la película; aunque los mensajes fueron enviados a finales de 2023, han salido a la luz como parte de los documentos judiciales recientes que se suman al conflicto legal que ambas estrellas mantienen desde finales de 2024.

¿Qué decían los mensajes que volvieron a detonar la polémica?

De acuerdo con reportes de “People”, los documentos que fueron presentados ante el tribunal muestran mensajes que Justin envió de forma privada el 30 de diciembre de 2023 a su entonces agente, Dany Greenberg.

En ellos el actor y director confesaba estar atravesando una “semana muy, muy mala”, debido a las tensiones que ya estaban surgiendo con Blake durante la producción.

Durante este intercambio, Justin relató que la actriz lo habría contactado directamente para proponer una reunión privada en su casa luego de que habían surgido entre ellos diversos desacuerdos sobre cómo se debían filmar las escenas íntimas que aparecerían en la película.

El actor aseguró que Blake se había negado a utilizar un doble de cuerpo para grabar las escenas sexuales, una situación que, de acuerdo con su versión, obligó a los ejecutivos del estudio y al productor Todd Black a intervenir. “Eso es simplemente prepararme una trampa”, compartió el actor en uno de los mensajes, dejando claro que esta situación lo colocaba en una posición complicada dentro del set.

¿Cuáles fueron las diferencias creativas que generaron el conflicto?

Además del tema del doble de cuerpo, Justin señaló que Blake rechazó el uso de sus guiones gráficos para las escenas íntimas e insistió en que ambos actores debían aparecer completamente vestidos durante momentos que él consideraba eran clave para el “desarrollo romántico” de la historia.

En los mensajes, el director describe la experiencia como “un desastre gigantesco”, afirmando que había cedido al 95% de las solicitudes de la actriz con la finalidad de mantener la paz en el set de grabación.

En los textos también se puede leer que el actor calificó a todo el proceso de rodaje como algo “agotador” y demasiado lento, especialmente porque en aquel momento había habido interrupción en el rodaje luego de las huelgas que hubo en la industria cinematográfica.

¿Cuál ha sido la respuesta de Blake ante todo lo ocurrido?

Una vez que se retomaron las grabaciones del proyecto, Blake, en compañía de Ryan Reynolds, tuvo una reunión con Justin y representantes del estudio para poner en discusión una lista de 17 protecciones que la actriz había solicitado antes de la reanudación de la producción.

Este documento nació con el objetivo de abordar las preocupaciones de Blake sobre la conducta y seguridad en el set. Dentro de este contexto, una fuente cercana a la actriz señala que los mensajes que Baldoni ha presentado se enviaron después de que ella presentara este documento y tras percibir un ambiente hostil en el set.

Esto escaló al punto de que en 2024, Lively presentó una demanda por acoso sexual a Baldoni reclamando una indemnización millonaria y llevándolos a un proceso judicial que continúa activo y tiene una audiencia programada para el próximo 22 de enero y un juicio que se podría realizar en mayo de 2026.

La revelación de estos mensajes privados enviados por Justin Baldoni añade información nueva a una disputa que ya está por cumplir dos años. Hasta el momento, ambas partes se mantienen firmes respecto a sus versiones y, aunque Blake Lively aún no ha salido a responder ante esta nueva información, el conflicto sigue escalando, llegando a ser aún más popular que la propia película.