Ashley Tisdale llama “mamá tóxica” a Hilary Duff y su esposo la defiende: “Eres las persona más egocéntrica del mundo”

El pasado 5 de enero se dio a conocer un ensayo que Ashley Tisdale había escrito para The Cut, donde compartió sus malas experiencias con un grupo de “mamás tóxicas de Hollywood”, que decidió abandonar cuando la comenzaron a excluir de los planes.

La actriz formó parte de este grupo de mamás famosas entre 2021 y 2022, y las fotos compartidas por los fans en las redes sociales, muestran a famosas como Hilary Duff, Mandy Moore y Meghan Trainor.

El ensayo de Ashley Tisdale sobre las “mamás tóxicas de Hollywood”

Ashley título su ensayo como: “Rompiendo con mi grupo de madres tóxicas: pensé que había encontrado mi red de apoyo y estaba de vuelta en el instituto”, y continúo diciendo que en un principio se había sentido aliviada de haber encontrado una comunidad de madres, que más tarde se convirtió en una pesadilla.

“Si un grupo de madres te deja constantemente sintiéndote herida, agotada o excluida, no es el grupo de madres para ti”, escribió Tisdale. “Elegir alejarte no te convierte en mala ni juzgona. Te hace ser honesto contigo mismo. También vale la pena recordar que las amistades, como todas las relaciones, tienen estaciones”.

“Los grupos de madres pueden volverse tóxicos, no porque las madres sean personas tóxicas, sino porque la dinámica cambia a un lugar feo con comportamientos de chica mala. Lo sé por experiencia propia”, dice parte del artículo.

Matthew Koma, esposo de Hilary Duff responde a Ashley Tisdale

Aunque Ashley no reveló los nombres, el esposo de Hilary, Mathew Koma, ha confirmado las especulaciones de los fans, sobre que es su esposa una de esas supuestas “mamás tóxicas” a las que hace referencia la actriz de High School Musical.

Koma compartió una historia de Instagram en la que imita la fotografía del artículo de Ashley, visitiendo completamente de negro, sentado en la misma pose y editada con el nombre de la publicación: The Cute.

En el titular puso: “Cuando eres la persona más egocéntrica y sorda del mundo, otras madres tienden a centrar su atención en sus hijos reales”, con un subtitular que decía: “Un grupo de madres cuenta todo a través de los ojos de un padre”.

Y remató escribiendo: “Lee mi nueva entrevista con @TheCut”.

Hasta el momento, Ashley no ha respondido a esta publicación de Koma, y Hilary tampoco ha hablado sobre la polémica que ha generado el artículo de Ashley, mientras que Meghan y Mandy también se han mantenido en silencio.

