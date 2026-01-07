Sarah Jessica Parker y Helen Mirren reciben el Globo de Oro de Honor por su trayectoria artística

A pocos días de la gala de los Globos de Oro que se celebrará el próximo 11 de enero en la ciudad de Los Ángeles, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood otorgó sus Globos de Oro de honor a Sarah Jessica Parker y Helen Mirren.

El evento llamado, Golden Eye, se celebró en el Beverly Hilton, y reunió a grandes figuras del cine para celebrar las trayectorias de estas importantes actrices, que además también dejó también dos looks que ya son memorables.

El look de Sarah Jessica Parker en los Golden Eye donde recibió premio honorífico

Sarah Jessica Parker, galardonada con el Carol Burnett Award por su contribución a la televisión, eligió un vestido largo plateado con paillettes de Paolo Sebastian, de inspiración nupcial y exquisita confección artesanal.

El diseño, con escote palabra de honor y cuerpo estructurado, se completó con un cinturón joya y una chaqueta negra que aportó un aire desenfadado y cosmopolita. También agregó joyas de Fred Leighton, como collares, pendientes y anillos.

En cuanto a su beauty look, Parker llevó el pelo suelto con raya al medio y una apariencia natural, acompañado de un maquillaje con cejas marcadas, ojos ahumados y labios en tono neutro.

Sarah Jessica Parker recibe Globo de Oro de Honor por su trayectoria artística Getty Images

El look de Hellen Mirrer en los Golden Eye donde fue reconocida por su trayectoria

Helen Mirren, ganadora del Cecil B. De Mille Award, un reconocimiento reservado a las grandes leyendas del cine, lució un sofisticado vestido en color rosa empolvado de Stella McCartney con drapeados y manga larga, demostrando a sus 80 años que la elegancia no tiene edad.

Hellen completó el look con un collar joya XL que se convirtió en protagonista sin restar visibilidad al vestido, aportando un toque de glamour refinado, una muestra de elegancia clásica con detalles contemporáneos.

Hellen Mirren recibe Globo de Oro de Honor por su trayectoria artística Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images

Tanto Sarah como Helen demostraron que la moda y la elegancia no entienden de edad, creando looks memorables desde estilos completamente distintos, en cuanto a carrera y personalidad.

