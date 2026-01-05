Critics Choice Awards: moda, cine y las primeras apuestas para los Oscars

Con la entrega de los Critics Choice Awards empezó la temporada de premios a lo mejor del cine, como el mejor adelanto de los Oscars. Y en exclusiva, con Vanidades, cubrimos cada paso de la alfombra roja hasta el último minuto de la primera gran fiesta del año.

Ni siquiera la lluvia pudo arruinar la gran gala, con la alfombra totalmente cubierta para proteger a las superestrellas, en una noche donde hubo más perdedores que ganadores. Las primeras en cruzar la enorme puerta del Hangar Barker de Santa Mónica fueron las coreanas voces de ‘Kpop Cazadoras de Demonios’ Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, que ganaron el doble trofeo al Mejor Dibujo Animado y la Mejor Canción ‘Golden’ (Miley Cyrus con ‘Dream As One’ de Avatar no tuvo suficientes votos porque la postularon a último momento).

De la mano de Kylie Jenner, Timothée Chalamet fue el último en llegar con tiempo suficiente para quitarle a Leonardo DiCaprio el premio al Mejor Actor por ‘Marty Supreme’.

Benicio del Toro y un ausente Sean Penn ya habían perdido como Mejor Actor de Reparto frente al Frankenstein de Jacob Elordi, en la misma categoría donde tampoco ganaron Adam Sandler (Jay Kelly), Paul Mescal (Hamnet), Michael B. Jordan (Sinners) y Ethan Hawke (Blue Moon).

Pero en los últimos minutos, Leo y Benicio igual pudieron festejar cuando anunciaron ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película y la Mejor Dirección de Paul Thomas Anderson.

Gracias al rol de la esposa de Shakespeare, la irlandesa Jessie Buckley ganó como Mejor Actriz por ‘Hamnet’, dejando con las manos vacías a Amanda Seyfried (El Testamento de Anne Lee) y Emma Stone (Bugonia).

Elle Fanning y Mckenna Grace en los Critics Choice Awards. Amy Sussman/Getty Images for Critics Choice Association

Y con 75 años, Amy Madigan sorprendió al ganar como Mejor Actriz de Reparto por ‘Weapons’, frente a la favorita Elle Fanning (Sentimental Value).

Ariana Grande (Wicked For Good) al menos pudo celebrar en su mesa el cumpleaños de la esposa de Jeff Goldblum, la gimnasta olímpica canadiense Emilie Livingston, que cumplió 43 años esa misma noche.

El resto de los premios se dividieron bastante, entre los Mejores Efectos Visuales a ‘Avatar: Fuego y Cenizas’, Mejor Cinematografía para ‘Train Dreams’ (sin premiar al protagonista nominado Joel Edgerton), Mejor Escenas de Acción para el final de ‘Mission Imposible’ (con un ausente Tom Cruise), Mejor Edición de F1 (tampoco estuvo Brad Pitt, aunque en TV ganó la serie ‘The Pitt’, que nada tiene que ver con él).

Y a la hora de coronar la mejor televisión, el mismísimo conductor del Oscar, Jimmy Kimmel, ganó como Mejor Talk Show, para agradecérselo (con humor) al presidente Donald Trump.

Por su lado, Seth Rogen agregó más bromas sobre la importancia de los premios para su salud mental cuando ganó Mejor Serie de Comedia con ‘The Studio’.

31st Annual Critics Choice Awards Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association

Y como la conductora de la gran cena, Chelsea Handler tampoco se quedó atrás, mezclando la actualidad de Venezuela-Maduro con los cancelados vuelos del Caribe, burlándose de Leonardo DiCaprio, que estuvo a punto de no llegar a tiempo “porque había quedado ‘atrapado’ en un barco en St. Barts, como Titanic”.

Las últimas gotas de lluvia ya habían dejado de caer para cuando terminó la noche entre algunos regalos de E! Entertainment (incluyendo hamburguesas y french fries), en un After Party repleto de postres de miniaturas de cheesecake, brownie, bombones, helados y ‘pretzels’, además del infaltable tequila para seguir celebrando la temporada de premios, que recién empieza.

