Suscríbete
Entretenimiento

Critics Choice Awards: moda, cine y las primeras apuestas para los Oscars

De gala en gala, los Critics Choice Awards abren oficialmente la temporada de premios.

Enero 05, 2026 • 
Fabián W. Waintal
31st Annual Critics Choice Awards - Show

Critics Choice Awards: moda, cine y las primeras apuestas para los Oscars

Getty Images for Critics Choice Association

Con la entrega de los Critics Choice Awards empezó la temporada de premios a lo mejor del cine, como el mejor adelanto de los Oscars. Y en exclusiva, con Vanidades, cubrimos cada paso de la alfombra roja hasta el último minuto de la primera gran fiesta del año.

También te interesa
nominaciones oscar 2024 mejor actriz.jpeg
Entretenimiento
Oscar 2024: Anatomía a las nominaciones a lo mejor del cine
Enero 23, 2024
 · 
Fabián W. Waintal
America Ferrera Margot Robie critics choice award.jpeg
Entretenimiento
Así se vivieron los Critics’ Choice Awards 2024 y cuáles son las predicciones que dan para el Oscar
Enero 15, 2024
 · 
Fabián W. Waintal

Ni siquiera la lluvia pudo arruinar la gran gala, con la alfombra totalmente cubierta para proteger a las superestrellas, en una noche donde hubo más perdedores que ganadores. Las primeras en cruzar la enorme puerta del Hangar Barker de Santa Mónica fueron las coreanas voces de ‘Kpop Cazadoras de Demonios’ Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, que ganaron el doble trofeo al Mejor Dibujo Animado y la Mejor Canción ‘Golden’ (Miley Cyrus con ‘Dream As One’ de Avatar no tuvo suficientes votos porque la postularon a último momento).

De la mano de Kylie Jenner, Timothée Chalamet fue el último en llegar con tiempo suficiente para quitarle a Leonardo DiCaprio el premio al Mejor Actor por ‘Marty Supreme’.

Benicio del Toro y un ausente Sean Penn ya habían perdido como Mejor Actor de Reparto frente al Frankenstein de Jacob Elordi, en la misma categoría donde tampoco ganaron Adam Sandler (Jay Kelly), Paul Mescal (Hamnet), Michael B. Jordan (Sinners) y Ethan Hawke (Blue Moon).

Pero en los últimos minutos, Leo y Benicio igual pudieron festejar cuando anunciaron ‘Una Batalla Tras Otra’ como Mejor Película y la Mejor Dirección de Paul Thomas Anderson.

Gracias al rol de la esposa de Shakespeare, la irlandesa Jessie Buckley ganó como Mejor Actriz por ‘Hamnet’, dejando con las manos vacías a Amanda Seyfried (El Testamento de Anne Lee) y Emma Stone (Bugonia).

31st Annual Critics Choice Awards - Show

Elle Fanning y Mckenna Grace en los Critics Choice Awards.

Amy Sussman/Getty Images for Critics Choice Association

Y con 75 años, Amy Madigan sorprendió al ganar como Mejor Actriz de Reparto por ‘Weapons’, frente a la favorita Elle Fanning (Sentimental Value).

Ariana Grande (Wicked For Good) al menos pudo celebrar en su mesa el cumpleaños de la esposa de Jeff Goldblum, la gimnasta olímpica canadiense Emilie Livingston, que cumplió 43 años esa misma noche.

El resto de los premios se dividieron bastante, entre los Mejores Efectos Visuales a ‘Avatar: Fuego y Cenizas’, Mejor Cinematografía para ‘Train Dreams’ (sin premiar al protagonista nominado Joel Edgerton), Mejor Escenas de Acción para el final de ‘Mission Imposible’ (con un ausente Tom Cruise), Mejor Edición de F1 (tampoco estuvo Brad Pitt, aunque en TV ganó la serie ‘The Pitt’, que nada tiene que ver con él).

Y a la hora de coronar la mejor televisión, el mismísimo conductor del Oscar, Jimmy Kimmel, ganó como Mejor Talk Show, para agradecérselo (con humor) al presidente Donald Trump.

Por su lado, Seth Rogen agregó más bromas sobre la importancia de los premios para su salud mental cuando ganó Mejor Serie de Comedia con ‘The Studio’.

31st Annual Critics Choice Awards - Show

31st Annual Critics Choice Awards

Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association

Y como la conductora de la gran cena, Chelsea Handler tampoco se quedó atrás, mezclando la actualidad de Venezuela-Maduro con los cancelados vuelos del Caribe, burlándose de Leonardo DiCaprio, que estuvo a punto de no llegar a tiempo “porque había quedado ‘atrapado’ en un barco en St. Barts, como Titanic”.

Las últimas gotas de lluvia ya habían dejado de caer para cuando terminó la noche entre algunos regalos de E! Entertainment (incluyendo hamburguesas y french fries), en un After Party repleto de postres de miniaturas de cheesecake, brownie, bombones, helados y ‘pretzels’, además del infaltable tequila para seguir celebrando la temporada de premios, que recién empieza.

Critics’ Choice Awards Entérate Lo último
Fabián W. Waintal
Fabián W. Waintal
Importando lo mejor de Hollywood en nuestro idioma, desde hace más de 30 años en Vanidades, con entrevistas y un perfil exclusivo de eventos internacionales como el Oscar o el Festival de Cannes.
Relacionado
Princesa Leonor y su parecido con su tatarabuela Luisa de Orleans
Realeza
La Casa Real española lanza advertencia sobre el reciente uso de identidad de la princesa Leonor para estafas
Enero 05, 2026
 · 
Lily Carmona
Cómo llevar el balayage rubio con elegancia
Belleza
5 balayage rubios que rejuvenecen a los 50 y que estarán de moda todo el 2026
Enero 05, 2026
 · 
Karen Luna
Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla
Belleza
Rubios en 2026: los 5 tonos cálidos y cremosos que iluminan y estilizan el rostro para un efecto antiedad inmediato
Enero 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Captura de pantalla 2026-01-05 a la(s) 2.25.56 p.m..png
Belleza
Diseños de uñas 2026: 4 ideas de manicure que sí son elegantes y rejuvenecen las manos
Enero 05, 2026
 · 
Karen Luna