Andrés Mountbatten-Windsor podría perder millones tras vender su mansión a un oligarca vinculado a la corrupción

Andrés Mountbatten-Windsor se encuentra envuelto en una nueva polémica, el ex duque de York, que perdió sus títulos reales por sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, pudo haber recibido dinero ligado con la corrupción.

Una nueva investigación realizada por la BBC, asegura que el ex príncipe Andrés recibió varios millones por la venta de una mansión, que pudo haber sido comprada con fondos que no eran legales.

Andrés Mountbatten-Windsor recibió millones por la venta de una mansión generados de forma ilegal

De acuerdo con la investigación de la BBC, el multimillonario kazajo Timur Kulibayev declaró que usó un préstamo de la empresa Enviro Pacific Investments para comprar en 2007 la antigua mansión de Andrés de Sunninghill Park, a las afueras de Londres.

Andrés recibió por la venta de la mansión, 15 millones de libras (17,25 millones de euros, 20,14 millones de dólares), con la ayuda de fondos de Enviro Pacific, una empresa que, según la fiscalía italiana, había recibido dinero de una trama de sobornos en 2007.

La BBC dice que estas revelaciones plantean dudas sobre si el ex príncipe pudo haberse beneficiado inadvertidamente de las ganancias del delito y si él y sus asesores realizaron las comprobaciones legales necesarias para evitarlo.

Historia de Sunninghill Park, la mansión que la reina Isabel II regaló al ex príncipe Andrés

Sunninghill Park es una mansión situada en Berkshire, Inglaterra, fue construida a finales del siglo XIX y, durante décadas, formó parte del patrimonio de la Corona.

En 1947, el rey Jorge VI la regaló a su hija, la entonces princesa Isabel, por su boda con el príncipe Felipe, y años más tarde, ya convertida en reina, Isabel II cedió la residencia al príncipe Carlos, quien vivió allí durante un tiempo en su juventud.

Sin embargo, la mansión alcanzó especial notoriedad en 1986, cuando la reina la regaló al príncipe Andrés con motivo de su boda con Sarah Ferguson.

Sunninghill Park se convirtió en el hogar matrimonial de los duques de York, aunque tras su divorcio en 1996, la residencia quedó deshabitada y comenzó un prolongado periodo de deterioro.

