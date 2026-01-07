¿El ex príncipe Andrés se exiliará en el extranjero? Este sería el país donde podría establecerse

El ex príncipe Andrés recibió la orden de renunciar a su arrendamiento en Royal Lodge a principios de este año después de que el rey Carlos Carlos III lo despojara de sus títulos y honores reales en medio de las nuevas pruebas de sus lazos con Jeffrey Epstein.

Aunque recibirá una residencia privada en la finca de Sandringham, ahora propiedad de su hermano Carlos III, fuentes internas afirman que su futuro sigue incierto, pues se cree que podría estar considerando instalarse en el extranjero.

Andrés Mountbatten-Windsor se podría mudar al extranjero tras dejar Royal Lodge

El biógrafo real Robert Jobson sugiere que el exilio del ex duque de York podría extenderse más allá del Reino Unido tras la reciente reunión del rey Carlos III con el gobernante de Baréin.

“Carlos vio al Rey de Baréin el otro día. Nunca se sabe, podría ser un lugar donde Andrés reciba el reconocimiento de ser el segundo hijo de la reina Isabel, en lugar de esto”, dice Jobson, cuyo último libro Windsor Legacy saldrá a la venta el 6 de enero.

Jobson añade que la reubicación a Oriente Medio no sería algo sin precedentes, pues el rey emérito Juan Carlos I de España vive en Abu Dabi desde 2020 tras apartarse de la vida pública en medio de escándalos financieros.

Hablando de forma más amplia, Jobson señala: “Otras personas deshonradas se han ido a Oriente Medio. Andrés hizo muchos negocios en Baréin, y todavía es relativamente joven”.

¿Por qué el Medio Oriente se perfila como el mejor lugar para el ex príncipe Andrés?

El también biógrafo Andrew Lownie, también cree que Oriente Medio sigue siendo una opción probable para Andrés.

“No le gusta que suene en la finca Sandringham, creo que quiere ir a algún sitio donde pueda alejarse de todo”, añade Lownie.

Aunque Marsh Farm, una modesta propiedad en la finca Sandringham, ha sido ampliamente citada como el destino más inmediato de Andrés, Jobson se pregunta si será una solución a largo plazo.

“Simplemente no me lo imagino en una granja aislada en Sandringham”, dice Jobson.

Su ex esposa, Sarah Ferguson, también tiene la intención de comenzar desde cero, alejada de la Familia Real y retomando sus proyectos personales, también alejada de Andrés.

“Es una luchadora”, dice una fuente cercana a Ferguson a People.

