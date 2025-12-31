Revelan detalles de la deprimente vida de Andrés Mountbatten-Windsor fuera de la realeza

El pasado 30 de octubre, el rey Carlos III decidió quitarle los títulos reales a su hermano, el entonces príncipe Andrés, debido a sus vínculos con el criminal Jeffrey Epstein, desde entonces, la vida del hijo favorito de la fallecida reina Isabel II, ha cambiado drásticamente.

Tras el retiro de sus títulos reales, Andrés Mountbatten-Windsor ha visto desvanecerse gran parte de sus privilegios: desde la obligación de abandonar Royal Lodge hasta su exclusión de los compromisos y actos oficiales de la familia real.

Te podría interesar: La policía retiró la licencia de armas a Andrés Mountbatten-Windsor tras una vista a Royal Lodge

¿Cómo es la deprimente vida de Andrés Mountbatten-Windsor lejos de la familia real?

De acuerdo con medios internacionales como la ABC o el Daily Mail, la caída en desgracia del ex príncipe Andrés, lo ha llevado a una rutina cada vez más sombría y deprimente, pues no tiene mucho qué hacer.

Su agenda, antes llena de compromisos reales y reuniones sociales, se ha visto vacía en las últimas semanas.

De acuerdo con personas cercanas a él: “Mira mucha televisión, siempre lo ha hecho”, y agregan: “siempre fue un poco de sillón”.

Entre otras actividades, el hermano del rey Carlos III suele salir a montar acompañado de un mozo de cuadra, solía salir a caza en cacerías ocasionales y juega golf, rutinas que antes combinaba con sus compromisos reales.

Por otra parte, Andrés evita salir a reuniones sociales, pues sabe bien que las personas lo evitan, tal y como ocurrió en el reciente bautizo de su nieta Athena, la pequeña de su hija Beatriz de York.

¿Por qué Andrés Mountbatten-Windsor ha retrasado su mudanza de Royal Lodge? Getty Images

La mudanza de Royal Lodge que Andrés Mountbatten-Windsor se esfuerza por retrasar

Por otra parte, las mismas fuentes aseguran que Andrés se rehúsa a mudarse de Royal Lodge, el lugar que ha sido su hogar durante años junto a su exesposa, Sarah Ferguson, y donde se encuentran sus tesoros más preciados.

“No quiere irse; está dando vueltas con la cabeza en la arena, esperando que todo desaparezca”, dijo una fuente.

Mientras que algunos logran verlo optimista de forma ocasional, otros aseguran que se le ve abatido y derrotado.

