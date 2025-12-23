La policía retiró la licencia de armas a Andrés Mountbatten-Windsor tras una vista a Royal Lodge

El caído en desgracia, el ex príncipe Andrés, sigue padeciendo las consecuencias del destierro, pues luego de que su hermano, el rey Carlos III decidiera quitarle sus títulos reales, continúa perdiendo privilegios.

Andrés Mountbatten-Windsor tendrá que dejar su residencia en Royal Lodge para trasladarse a Sandringham después de Navidad; sin embargo, se ha reportado que el pasado mes de noviembre recibió la visita de la policía.

Andrés Mountbatten-Windsor tuvo que entregar su licencia de armas a la policía

Se dice que fue el pasado 19 de noviembre, cuando la Policía Metropolitana realizó una visita al príncipe Andrés en Royal Lodge, para solicitarle su licencia de armas.

Un comunicado de la fuerza decía: “El miércoles 19 de noviembre, agentes de licencia de armas de la Policía Metropolitana acudieron a una dirección en Windsor para solicitar que un hombre de unos 60 años entregara voluntariamente su certificado de armas y escopeta. El certificado fue entregado y no haremos más comentarios en esta etapa”.

Hasta el momento, no se ha revelado la razón por la que los oficiales decidieron retirar la licencia de armas al ex príncipe Andrés, pero como lo hizo de manera voluntaria, aún tiene acceso supervisado a sus armas, pues no fueron incautadas.

El gusto de Andrés Mountbatten-Windsor por las armas

Desde muy joven, el hijo de la reina Isabel II disfruta de la cacería con escopeta, de hecho se le ha visto compitiendo para el equipo real Jackie Stewart’s Celebrity Challenge de tiro a palomas de arcilla en 1986.

Esta noticia se da después de que se dieran a conocer nuevas fotografías que comprueban que el hijo de la reina Isabel II, se reunió con el criminal Jeffrey Epstein en Sandringham, en la casa donde la familia real se reúne para celebrar la Navidad, causan más polémica en torno a su caso.

De momento se sabe que Andrés abandonará Royal Lodge el próximo mes de febrero, pues su mudanza ha tomado más tiempo del esperado, además de que espera recibir una compensación por dejar el lugar antes del tiempo establecido por el contrato de arrendamiento.

